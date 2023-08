Rio Grande do Sul Terceiro Varal Solidário beneficia dezenas de pessoas em Arroio do Sal

A Praça da Rondinha, em Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho, recebeu no último sábado (12) a 3ª edição do Varal Solidário deste ano. A ação faz parte da Campanha do Agasalho 2023 – A Solidariedade Aquece Vidas –, realizada pela prefeitura do município.

Foram distribuídos colchões, edredons, agasalhos e roupas infantis em bom estado de uso. “Cerca de 60 pessoas circularam pela praça e garantiram o que precisavam”, destacou o secretário municipal da Cidadania, Trabalho e Desenvolvimento Social, Manoel Pedro Faustino, o Maneca.

Ele reforçou a importância de a comunidade se manter engajada e continuar a contribuir com a Campanha do Agasalho, que prossegue até esta sexta-feira (18).

O último Varal Solidário de 2023 ocorrerá neste sábado (19), a partir das 14h, na Praça dos Eucaliptos, no bairro Quatro Lagos.

