Notas Brasil Teresópolis usa CPF para implantar rodízio de pessoas nas ruas

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A cidade de Teresópolis (RJ, iniciou, nesta segunda-feira (18), o primeiro estágio de lockdown, com medidas mais restritivas para diminuir o número de pessoas em circulação e evitar o contágio pelo novo coronavírus. Essa etapa vai até 25 de maio. Entre as medidas, figura a restrição para circulação de pessoas nas ruas do município de acordo com o dígito do CPF.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil