Agro Termina na sexta-feira o prazo para pedidos do Programa Troca-Troca de Sementes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2022

Até o momento, 80 mil sacas de sementes de milho e sorgo já foram reservadas por 24,5 mil agricultores Foto: Fernando Dias/Seapdr Até o momento, 80 mil sacas de sementes de milho e sorgo já foram reservadas por 24,5 mil agricultores. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

Produtores rurais têm até sexta-feira (17) para fazer a reserva de sementes para a etapa safra do Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul.

O programa está disponibilizando 38 cultivares, sendo 12 de milho híbrido convencional, 19 cultivares de milho híbrido transgênico e sete de sorgo. Até o momento, 80 mil sacas de sementes de milho e sorgo já foram reservadas por 24,5 mil agricultores de 408 entidades, entre prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas do Estado.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no site da Secretaria da Agricultura. “O programa ainda tem estoques disponíveis e dá tempo para os agricultores procurarem suas prefeituras e sindicatos para fazerem a reserva das sementes de milho ou sorgo”, afirmou o coordenador do Troca-Troca de Sementes, Jonas Wesz.

