Rio Grande do Sul Termina nesta sexta-feira o evento de inovação e tecnologia “Gramado Summit”

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Conferência tem 200 expositores, 150 palestrantes e 15 mil visitantes diários. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após três dias de atividades na Serra Gaúcha, chega ao fim na noite desta sexta-feira (7) a quinta edição da “Gramado Summit”, conferência de tecnologia e empreendedorismo com mais de 200 expositores, 150 palestrantes e 15 mil visitantes diários. A cerimônia de encerramento, por volta das 17h30min, contará com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior no local, o centro de eventos Serra Park.

Sob o slogan “O Festival do Futuro”, o espaço destinado ao encontro conta com uma área construída de 20 mil metros-quadrados, dividida entre feira de negócios e áreas de conteúdo. As atividades são norteadas pela discussão de temas relevantes da conjuntura atual e ideias “fora da curva”, capazes de mudar a realidade.

As reuniões plenárias, realizadas de forma simultânea em quatro palcos diferentes, têm como proposta a abordagem de temas ligados a aspectos como tecnologia, inovação, comunicação, marketing, vendas, finanças, investimentos e cases de empreendedorismo. Os detalhes estão no site gramadosummit.com.

“O propósito da Gramado Summit sempre foi o de construir o amanhã para quem está começando e de conectar quem já ‘chegou lá’ àqueles que buscam conhecimento”, salienta o executivo-chefe do Gramado Summit, Marcus Rossi. “Somos uma grande reunião, o encontro daquilo que aprendemos com o que vamos construir. Somos o festival do futuro.”

Visita italiana

Nesta quinta-feira (7), Ranolfo Vieira Júnior recebeu no Palácio Piratini o embaixador italiano no Brasil, Francesco Azzarello. O diplomata, que visita pela primeira vez o Estado, foi recebido com honras militares.

O governador apresentou à comitiva estrangeira um vídeo de propaganda do Rio Grande do Sul e reforçou o interesse em estreitar relações institucionais e comerciais com o país europeu. Ranolfo falou sobre o programa de concessão de rodovias do governo do Estado, lembrando que a Itália se destaca no ramo de concessionárias de autoestradas.

Também foi ressaltada a proximidade cultural entre gaúchos e italianos, em devido à imigração. Já diretor-técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Roger Pozzi, falou das possibilidades de incentivo a empresas que se instalam no Rio Grande do Sul. Segundo ele, uma empresa italiana do ramo de elevadores está em processo de instalação em Guaíba (Região Carbonífera).

Azzarello permanece no Rio Grande do Sul até o fim de semana, com agendas em Caxias do Sul e no Vale dos Vinhedos, na Serra.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul