Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Vista do Salão Azul, do Senado, e do Salão Verde, da Câmara, vandalizados. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, elogiou a ação das polícias legislativas, do Senado e da Câmara dos Deputados, na contenção dos atos de vandalismo ocorridos no Palácio do Congresso no domingo (8). Segundo ele, os policiais encontraram machadinhas, facões, porretes e estilingues com os invasores.

“Registro aqui o trabalho das polícias legislativas, órgãos responsáveis pela segurança do Congresso Nacional, que realizaram 44 prisões em flagrante de criminosos que protagonizaram atos antidemocráticos e cenas de selvageria em Brasília”, afirmou o presidente do Senado.

“Todos os detidos foram encaminhados para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Com eles, os policiais encontraram machadinhas, facões, porretes e estilingues com esferas de aço usados para atacar os policiais”, acrescentou Pacheco nas redes sociais.

A Polícia Legislativa do Senado prendeu em flagrante 38 pessoas que participaram da invasão ao prédio do Congresso Nacional no domingo (8). Elas passaram a noite sob custódia da Coordenação de Polícia de Investigação (Copinv). Foram 20 homens e 18 mulheres.

Os detidos foram transferidos na tarde desta segunda-feira (9) para a carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal. Lá eles vão aguardar a realização de audiências de custódia pela Justiça Federal e autuação pelo Ministério Público.

O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados (DEPOL) efetuou outras seis prisões. No total, as polícias do Congresso Nacional detiveram 44 pessoas.

O presidente do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), elogiou a atuação dos policiais legislativos. Ele concedeu entrevista coletiva para detalhar a convocação extraordinária do Congresso nesta semana e dirigiu um cumprimento aos agentes que faziam a proteção do prédio no domingo.

“Quero agradecer todos os esforços feitos pela Polícia do Senado, que estava em número reduzido, não mais do que 60 agentes. Se a presença deles não se desse, os prejuízos seriam ainda maiores. Nosso reconhecimento e respeito à coragem que tiveram.”

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), membro da Comissão Representativa do Congresso para o recesso parlamentar, também exaltou o trabalho dos agentes da Secretaria de Polícia do Senado Federal (SPOL). Segundo explicou, foi graças a eles que muitos gabinetes de senadores e os plenários das comissões foram protegidos da invasão. O acesso a esses espaços se dá pelo corredor chamado de “túnel do tempo”, que liga o edifício principal – centro da invasão – aos anexos do Senado

“Os policiais do Senado foram heróis. Eles não podiam fazer disparo de arma de fogo, usaram dos meios que tinham. Conseguiram segurar uma massa grande de terroristas no ‘túnel do tempo’ e manter o Senado menos destruído que os outros locais.”

A SPOL emitiu nesta segunda uma nota oficial explicando a postura de policiais que foram filmados e fotografados interagindo com invasores dentro do Plenário do Senado. Segundo a SPOL, os agentes estavam empregando “técnicas de negociação” para tranquilizar a situação e conter a depredação. Essa ação é recomendada em cenários onde o agente está cercado e em minoria, conforme explica a nota:

“Para nós da Polícia do Senado restou evidente o empenho de tais policiais em seguirem aquilo para o qual foram treinados, arrefecendo os ânimos dos manifestantes e freando seus desígnios destrutivos. Além disso, ao criarem espelhamento e empatia (com conversas e fotos) tais policiais também protegeram suas próprias vidas, bem este que valorizamos muito acima do que o patrimônio”. As informações são da Agência Senado.

