Tesla vende 75% de seus bitcoins pouco mais de 1 ano após investir na criptomoeda

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

Elon Musk diz que está preocupado com efeito dos lockdowns na China. (Foto: Reprodução)

A Tesla informou que vendeu 75% dos bitcoins que havia comprado, pouco mais de um ano após investir na moeda digital. A fabricante de automóveis elétricos disse que a venda havia acrescentado US$ 936 milhões a seu balanço no segundo trimestre, mas explicou que havia tido uma baixa contábil no resultado, ligada à moeda digital.

A Tesla divulgou pela primeira vez em fevereiro do ano passado que havia investido US$ 1,5 bilhão em Bitcoin e anunciou que havia vendido 10% de sua participação dois meses depois.

Em conferência com analistas, o CEO da Tesla, Elon Musk, disse que a empresa vendeu os criptoativos devido a incertezas com a Covid na China, que o levou a fechar a fábrica da Tesla no país.

“Isso não deve ser um veredito sobre o Bitcoin. É que estamos preocupados com a liquidez da companhia, tendo em vista os lockdowns na China”, disse Musk.

O bilionário, de 51 anos, surgiu como um grande influenciador em criptomoedas no ano passado, tuitando mensagens positivas sobre Dogecoin e postando fotos de seu cachorro Floki, que como o mascote da criptomoeda é da espécie Shiba Inu. Quando a Tesla realizou uma grande festa para sua nova fábrica em Austin, em abril deste ano, um show de drones apresentou uma imagem do Dogecoin. Durante sua participação em uma conferência sobre bitcoin há um ano, Musk disse que as três coisas que ele possuía pessoalmente, além da Tesla e da SpaceX, eram Bitcoin, Ether e Dogecoin. “Eu posso bombear, mas não despejar”, disse ele. A adoção do bitcoin por Musk serviu como um catalisador para a moeda digital depois que a Tesla passou a aceitar o token para compras. Mas a empresa posteriormente suspendeu a opção de pagamento, citando preocupações ambientais sobre seus processos de mineração.

