Tesoureiro do PT é morto a tiros na própria festa de aniversário no Paraná

O guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos, morreu na madrugada deste domingo (10) após ser baleado na própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Pai de quatro filhos, ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil informou que o homem que atirou contra Arruda é um policial penal federal, identificado como Jorge José da Rocha Guaranho. O crime ocorreu após uma discussão motivada por questões políticas, já que ambos apoiam pré-candidatos diferentes à Presidência da República.

O tesoureiro reagiu aos disparos de arma de fogo e também matou o policial penal, que não teria sido convidado para o evento.

A festa de aniversário tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula. A comemoração foi realizada na sede da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu. O PT e políticos de diversos partidos lamentaram a morte do tesoureiro.

Uma câmera de segurança registrou o crime. Nas imagens, é possível ver uma mulher tentando evitar que o policial penal efetuasse os disparos, mas ele consegue atingir o guarda municipal e, depois, também é alvejado. Ao cair no chão, é espancado por alguns homens que estavam na festa. Guaranho levou vários chutes e pisões na cabeça.

“Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro, com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda”, afirmou o ex-presidente Lula nas redes sociais.