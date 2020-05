Rio Grande do Sul Tesouro inicia pagamento por parcelas da folha de abril do Executivo

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

O grupo de servidores que recebe líquido até R$ 1,5 mil já teve seu salário quitado Foto: Arquivo/Palácio Piratini

Servidores do Poder Executivo que recebem acima de R$ 1,5 mil líquidos serão pagos no sistema de parcelas. Nesta terça-feira (12), o Tesouro do Estado depositou a primeira, no valor de R$ 1,5 mil.

O grupo de servidores que recebe líquido até R$ 1,5 mil já teve seu salário quitado. As projeções para o restante das datas de pagamento da folha de abril dependem da arrecadação de ICMS e só poderão ser anunciadas até o fim desta terça-feira.

