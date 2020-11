Rio Grande do Sul Tesouro quita salários de outubro de servidores do Executivo gaúcho

10 de novembro de 2020

Foto: Divulgação/Palácio Piratini

O Tesouro do Estado quitou integralmente, nesta terça-feira (10), os salários de outubro de servidores do Poder Executivo que ainda estavam pendentes de pagamento. São cerca de 20% dos vínculos, que recebem acima de R$ 4,8 mil líquidos, que tiveram seus salários complementados agora.

Neste mês, foram seis dias úteis de atraso, reflexo do processo de ajuste das contas do Estado, do auxílio financeiro da União até setembro e da evolução da arrecadação de ICMS na retomada da atividade econômica no Rio Grande do Sul.

O governo do Estado segue quitando todos os meses parcelas do 13° salário de 2019. Para 2020, dada a falta de recursos para quitar a gratificação natalina em 20 de dezembro, foi encaminhado projeto de lei complementar à Assembleia Legislativa para indenizar os servidores pelo atraso, já que será paga em 12 parcelas, a partir de janeiro de 2021.

