Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2023

A operação nos EUA foi parte de um teste de segurança realizado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. (Foto: Reprodução)

Um teste de emergência fez celulares dos Estados Unidos acionarem alarmes quase ao mesmo tempo na tarde dessa quarta-feira (4) por todo o país. O teste havia sido anunciado e estava marcado para 14h20min, no horário da Costa Leste americana, 15h20min em Brasília (DF). No entanto, dois minutos antes, os alarmes já haviam começado a soar. A Rússia também teve um teste de emergência similar por todo o país nessa quarta.

A operação nos EUA foi parte de um teste de segurança realizado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências norte-americana (Fema, na sigla em inglês).

A mensagem que chegou nos celulares dizia que o objetivo era melhorar o sistema de alertas norte-americano e que nenhuma ação deveria ser feita pelos cidadãos.

“ESTE É UM TESTE do Sistema Nacional de Alerta de Emergência Sem Fio. O objetivo é manter e melhorar as capacidades de alerta e aviso em níveis federal, estadual, local, tribal e territorial e avaliar as capacidades de alerta e aviso público da nação. Nenhuma ação do público é necessária”, diz o texto.

O alerta nacional foi realizado em duas partes: a WEA, que foi direcionada a todos os telefones celulares; e a EAS, com mensagens enviadas para rádios e televisões.

Repercussão

A expectativa era que todos os celulares do país recebessem a mesma mensagem no mesmo instante, mas houve pequenas diferenças relatadas por vários perfis no X, antigo Twitter. O texto foi exibido em inglês ou espanhol, dependendo das configurações de idioma do aparelho.

A diferença de horário gerou memes na internet. “O alarme veio tipo dois minutos antes”, postou um usuário do X.

“Todo mundo correndo pro Twitter depois de o alerta vir dois minutos antes”, postou outra pessoa.

“Quando pego a pessoa que apareceu dois minutos antes do programado”, ironizou outro usuário do X.

Houve ainda quem postasse o print da mensagem com o barulho do famoso ruído de gritos que ficaram conhecidos no Brasil como “gemidão do WhatsApp”.

Tom e vibração

O teste foi coordenado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês).

Para garantir que os alertas fossem acessíveis a todo o público, incluindo pessoas com deficiência, as mensagens foram acompanhadas por um tom e vibração únicos.

A parte EAS do teste foi programada para durar aproximadamente um minuto e foi realizada com a participação de emissoras de rádio e televisão, sistemas a cabo, provedores de rádio e televisão via satélite e provedores de vídeo com fio.

Teste na Rússia

Na Rússia também houve um teste nessa quarta-feira. Por volta das 10h30min, no horário de Moscou, sirenes soaram em todo o país com pedido de atenção. A mensagem dizia que tratava-se de um teste do sistema de emergência e que todos deviam manter calma e ligar a TV ou o rádio para ter mais informações. As informações são do portal de notícias G1.

