O enfrentamento da pandemia de coronavírus conta, a partir desta quinta-feira (28), com uma novidade em Canoas: o teste rápido de detecção de antígeno, cujo tempo de resposta é de 15 minutos a 20 minutos. Com a chegada de 4,5 mil exames adquiridos pela Prefeitura, a Secretaria Municipal da Saúde realizou na quarta-feira (27) uma capacitação dos profissionais dos hospitais de Pronto Socorro, Universitário e Nossa Senhora das Graças e das duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), responsáveis pela aplicação neste primeiro momento.

O teste de antígeno para Covid-19, além de menor tempo de resultado em relação aos demais, apresenta alta taxa de confiabilidade. A utilização desse exame busca a otimização do gerenciamento dos leitos de hospitais e do atendimento dos casos graves que chegam às UPAs, segundo o secretário municipal de Saúde, Maicon Lemos. “Dentro do nosso plano está a ampliação da testagem. Cada teste tem um protocolo de aplicação, conforme regramento do Ministério da Saúde” explicou Lemos.

O exame é realizado para identificar a infecção atual de coronavírus, quando uma pessoa apresenta sinais ou sintomas consistentes da doença e, ainda, em pacientes assintomáticos que tiveram contato com casos positivos. O método de coleta é o mesmo do RT-PCR, por meio de swab (cotonete). O resultado do teste de antígeno, porém, não depende de envio a laboratório externo.

