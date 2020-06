Porto Alegre Testes rápidos agilizam transferência de pacientes para leitos hospitalares em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

A prefeitura de Porto Alegre adquiriu 4,55 mil testes rápidos para o novo coronavírus por detecção de antígeno, com resultados em no máximo 30 minutos.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é aumentar a eficiência na gestão de leitos de internação hospitalar e reduzir o tempo de espera de pacientes em pronto-atendimentos que aguardam leitos na Capital.

Os testes foram adquiridos com recursos da Cooperação Andina de Fomento, com a possibilidade de novas aquisições pelo município, conforme a necessidade de utilização.

“Esse teste detecta a presença do vírus rapidamente e possui excelente correlação com o considerado padrão-ouro, chamado RT-PCR”, afirmou o coordenador de Assistência Laboratorial da pasta, Bruno Goulart.

A utilização começou em pacientes com suspeita de Covid-19 que aguardavam o acesso a leitos hospitalares nos prontos-atendimentos Cruzeiro do Sul, Lomba do Pinheiro, Bom Jesus e Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar. Também estão acessíveis a pacientes do Hospital de Pronto Socorro e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, ambos administrados pelo município.

