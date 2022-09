“The White Lotus”, “Ted Lasso” e “Succession” são as grandes vencedoras do Emmy 2022

“The White Lotus”, “Ted Lasso” e “Succession” foram as três grandes vencedoras do Emmy 2022 – o principal prêmio da televisão norte-americana –, realizado na noite de segunda-feira (12) em Los Angeles.

A minissérie “The White Lotus” foi a maior ganhadora em número absoluto de estatuetas. Foram cinco no total, incluindo a de melhor série limitada, antologia ou filme para TV, e ator coadjuvante (Murray Bartlett) e atriz coadjuvante (Jennifer Coolidge) no mesmo gênero.

“Ted Lasso” veio logo atrás, com quatro estatuetas. Além de vencer com a melhor direção no gênero (M.J. Delaney), conseguiu repetir vitórias em melhor série de comédia, ator em comédia (Jason Sudeikis) e ator coadjuvante (Brett Goldstein).

Fechando a trinca com três prêmios, “Succession” não teve a noite fácil que era prometida. Até a última categoria do evento, de melhor série de drama, estava empatada com a sul-coreana “Round 6” com duas estatuetas cada.

Mas a vitória no último minuto confirmou o favoritismo da produção da HBO, que recebeu sua segunda estatueta como melhor série do gênero (a primeira foi em 2020), além de ator coadjuvante em drama para Matthew Macfadyen e roteiro em drama (Jesse Armstrong).

Entre os demais destaques da noite, que não teve muitas surpresas, estão o segundo prêmio como atriz em drama para Zendaya (“Euphoria”) e os troféus de ator e atriz em minisséries para Michael Keaton (“Dopesick”) e Amanda Seyfried (“The Dropout”).