TikTok limita em 1 hora o tempo de tela para crianças e adolescentes

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Após 60 minutos, usuários de 13 a 17 anos terão de inserir uma senha para continuar assistindo aos vídeos. (Foto: Reprodução)

No fim de 2021, Ruby McMahon e alguns de seus colegas de escola decidiram ficar “mais sóbrios no TikTok”. Isso porque, durante a pandemia de Covid-19, Ruby ficou viciada no aplicativo chinês de vídeos curtos, no qual passava regularmente cinco horas por dia.

“Por muito tempo, eu fazia uma tarefa e depois me recompensava com um TikTok, mas esse TikTok se transformava em 30”, contou a jovem de 17 anos, aluna do último ano da East Lyme High School, em Connecticut, que não voltou a acessar o aplicativo desde que fez o pacto com os amigos.

Ela complementou: “Isso meio que afetou minha saúde mental. Eu estava tendo dificuldade para dormir quando assistia tantos TikToks à noite, mas não conseguia dormir sem assistir primeiro a meus TikToks”.

O TikTok, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, está na mira do governo americano devido a preocupações de que possa ser usado para fornecer a Pequim acesso a dados sobre usuários americanos, como localização aproximada e histórico de navegação.

Depoimento no Congresso dos EUA

Nesta quinta-feira (23), o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, depôs pela primeira vez no Congresso dos EUA e enfrentou um severo questionamento por parte dos parlamentares sobre os laços da empresa com a China, em meio aos temores em Washington sobre ameaças à segurança nacional e os efeitos do aplicativo no bem-estar dos jovens.

O TikTok é usado por dois terços dos adolescentes americanos, e especialistas em saúde e tecnologia infantil disseram que o aplicativo parece estar promovendo conteúdo viciante e recomendando desafios perigosos e vídeos potencialmente tóxicos ou prejudiciais.

Segundo o TikTok, o aplicativo tem 150 milhões de usuários nos EUA. A Sensor Tower, uma empresa de inteligência de mercado, diz que os usuários gastam em média 93 minutos por dia conectados ao aplicativo.

Controle parental para menos de 12 anos

Neste mês, a empresa anunciou um novo “limite de tempo de tela diário” de 60 minutos para cada conta registrada para um usuário com menos de 18 anos. Chew elogiou a nova restrição em comentários divulgados na terça-feira antes de seu depoimento no Congresso. Ele apontou o limite como uma das “inúmeras etapas para ajudar a garantir que os adolescentes menores de 18 anos tenham uma experiência segura e agradável no aplicativo”.

Antes da audiência, o TikTok anunciou suas ferramentas de privacidade e segurança, com foco em como ajudar as famílias, em locais como o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, de Washington. Mas vários usuários adolescentes do TikTok, educadores e especialistas em jovens expressaram ceticismo sobre o esforço da empresa e o efeito da medida.

De acordo com os novos limites, que ainda não foram liberados para todos, após 60 minutos, os usuários de 13 a 17 anos do aplicativo terão de inserir sua própria senha para continuar assistindo aos vídeos. Para aqueles que dizem ter 12 anos ou menos, os pais podem se encarregar de inserir sua senha e adicionar 30 minutos de tempo de exibição na marca de 60 minutos.

Daria, adolescente de 13 anos da cidade de Nova York, disse que, após longos períodos no TikTok, o aplicativo exibiu seus vídeos sugerindo que ela, digamos, considerasse dar um passeio:

“Às vezes, assisto aos vídeos porque são engraçados, mas acho que provavelmente existem maneiras melhores de o TikTok ajudar a limitar o uso do tempo, como tornar os vídeos mais chatos depois de uma hora.”

Uso excessivo nas salas de aula

Joe Clement, professor do ensino médio em Fairfax County, Virgínia, que co-escreveu, em 2017, o livro “Screen Schooled”, que fala sobre o uso excessivo de tecnologia nas salas de aula, disse que “não é realmente um limite, é uma sugestão”. Quando conversou com seus alunos sobre os prompts (mecanismo para quem alguém de fazer algo), eles disseram que “iriam passar direto por isso”.

O engenheiro de software Brian Parker, de Portland, no Oregon, costuma dar à filha de 14 anos três horas de tela do TikTok todos os dias – Apple e Google têm ferramentas para os pais limitarem o tempo de tela em seus dispositivos.

Quando ele perguntou se ela encontrou algum dos prompts de 60 minutos, ela admitiu que estava fingindo que tinha 21 anos no aplicativo e por isso não os receberia – o que era uma novidade para ele.

“Acho que isso é muito comum para todas essas crianças; eles de alguma forma aprenderam por tentativa e erro que não querem ter a idade real porque haverá limitações envolvidas nisso”, acrescentou Parker.

Tracy Elizabeth, chefe de segurança familiar e desenvolvimento da saúde do TikTok, disse que, embora os adolescentes ainda possam assistir ao aplicativo depois de inserir uma senha, a pesquisa mostrou que fazer uma pausa para fazer isso pode levá-los a fazer outra coisa.

“Aquela pausa em que eles precisam pensar proativamente sobre o que estão fazendo e fazer uma escolha se desejam continuar usando o aplicativo, essa é a parte realmente importante”, ressalta Tracy.

O TikTok ainda não possui dados sobre como os prompts estão mudando a maneira como os adolescentes usam o aplicativo.

