Música Tina Turner: artistas e personalidades lamentam a morte da cantora

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rainha do rock n' roll, cantora americana morreu aos 83 anos, nesta quarta-feira (24) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mundo da música repercute e homenageia nesta quarta-feira (24) a morte da eterna rainha do Rock ‘n Roll Tina Turner, aos 83 anos.

Pelas redes sociais, o perfil da cantora publicou uma imagem com a mensagem: “Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã”.

“Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, adiciona a publicação.

Confira a repercussão da morte de Tina Turner:

Bryan Adams

“Minhas condolências à família de Erwin e Tina. Serei eternamente grato pelo tempo que passamos juntos em turnê, no estúdio e como amigos. Obrigado por ser a inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo por falar a sua verdade e nos dar o dom da sua voz. É apenas amor e isso é tudo”, escreveu Bryan Adams.

Rosario Dawson

A atriz de Hollywood Rosario Dawson escreveu no Instagram: “Alegre-se com a Rainha do Paraíso; Lendas nunca morrem; ‘Descanse no poder’”.

Magic Johson

O ex-astro da NBA postou duas fotos com a Rainha do Rock, escrevendo: “Tina tinha muita energia durante suas apresentações e era uma verdadeira artista. Ela criou o modelo para outros grandes artistas como Janet Jackson e Beyoncé e seu legado continuará através de todos os artistas performáticos de alta energia. Cookie e eu estamos orando por seu marido e todos os seus amigos e familiares”.

“Descanse em paz para uma das minhas artistas favoritas de todos os tempos, a lendária rainha do rock n’ roll Tina Turner. Eu a vi muitas e muitas vezes e, sem dúvida, ela deu um dos melhores shows ao vivo que eu já vi”.

Casa Branca

Durante coletiva de imprensa, a secretária da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, foi comunicada sobre a morte de Tina Turner. Ela destacou que Tina foi um ícone da música, que teve diversas fases e momentos incríveis durante a carreira.

“Essa é uma notícia muito triste. Era uma grande fã de Tina Turner. (…) É uma perda imensa para as comunidades que a amavam e, com certeza, para a indústria da música. Sua música continuará viva”, adicionou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Música

https://www.osul.com.br/tina-turner-artistas-e-personalidades-lamentam-a-morte-da-cantora/

Tina Turner: artistas e personalidades lamentam a morte da cantora

2023-05-24