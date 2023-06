Política Tio da ex-ministra Damares Alves: saiba quem é o pastor líder de igreja com avião apreendido com 290 quilos de maconha

3 de junho de 2023

Josué Bengtson é considerado padrinho político da senadora e ex-ministra de Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) apreendeu no último sábado uma aeronave que transportava 290 quilos de maconha. O avião pertence à Igreja Quadrangular do Pará, cujo presidente do conselho estadual é o tio da senadora Damares Alves, o ex-deputado federal Josué Bengston.

Pastor evangélico filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Bengston esteve na Câmara dos Deputados por quatro mandatos (entre 1999 e 2007, 2011 e 2018). Muito antes da senadora ganhar projeção nacional enquanto ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro (PL), o tio foi seu primeiro padrinho político e a empregou como auxiliar parlamentar em seu gabinete no Congresso Nacional.

Na Câmara, ele integrou a oposição aos governos do PT. Em 2016, chegou a votar a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

No último ano de seu mandato, foi alvo de uma investigação do Ministério Público Federal (MPF) que o condenou por enriquecimento ilícito por desvio dos recursos de saúde do Pará. De acordo com os autos, Bengtson direcionava emendas à municípios em que as licitações eram fraudadas e o dinheiro depositado em sua conta e na conta da Igreja Quadrangular.

O esquema ficou conhecido como “máfia das ambulâncias”. Além da perda de seu mandato, a decisão pediu a inelegibilidade por oito anos e o pagamento de R$ 150 mil em multas.

Polêmica com cotas

Em 2020, já enquanto ex-deputado, Josué Bengtson viralizou a dar uma declaração polêmica em culto realizado em sua igreja. Na ocasião, ele criticou as cotas nas universidades destinadas à população negra e de baixa renda. “Não voaria em um avião pilotado por alguém que entrou por cota na faculdade. Você deixaria o seu coração ser operado por um médico que entrou na faculdade por cota? Neste mundo, a meritocracia que tem que funcionar é o esforço”, afirmou.

Versões sobre o caso

Após a apreensão da aeronave, Damares Alves veio à público negar relação com o caso e afirmou que a própria igreja denunciou a carga para a Polícia Federal. A PF, no entanto, contradisse a senadora.

Segundo a corporação, a operação ocorreu “a partir de informações de inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF”, sem qualquer informação sobre o suposto alerta por parte dos envolvidos. Fontes acrescentam que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) já vinham monitorando a aeronave anteriormente.

