Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Homem é suspeito de fazer upload e compartilhar centenas de arquivos com imagens e vídeos de exploração sexual infantil Homem é suspeito de fazer upload e compartilhar centenas de arquivos com imagens e vídeos de exploração sexual infantil. (Foto: Reprodução)

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi preso nesta sexta-feira (1º), no Distrito Federal, com uma vasta quantidade de vídeos e fotos de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O homem foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), cumprido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Na ocasião, foram encontradas as mídias no celular do suspeito, o que levou à sua prisão em flagrante.

Segundo a investigação, Gilberto é suspeito de fazer upload e compartilhar centenas de arquivos com imagens e vídeos de exploração sexual infantil na internet.

Como Gilberto é surdo, a PCDF solicitou à Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF um intérprete de Libras para ajudar na tomada do depoimento. Durante sua oitiva, o preso disse que “apenas recebia o conteúdo pornográfico em um grupo com sete pessoas”.

Durante as buscas na casa de Gilberto, os policiais pediram para verificar o celular dele. Num primeiro momento, Gilberto indicou, por meio de sinais, que o aparelho estava estragado. No entanto, instantes depois os investigadores encontraram outro celular que estava carregando. Nele estava armazenado o vasto conteúdo relacionado à pedofilia.

Ele deve passar por audiência de custódia neste sábado (2). Foi por causa da perda de audição do tio que Michelle Bolsonaro especializou-se na Linguagem Brasileira de Sinais.

