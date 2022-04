Brasil Tire suas dúvidas: Entenda como funciona o bolão das loterias da Caixa

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Volante traz campo para apostador indicar o nº de participantes do bolão. (Foto: Divulgação/CEF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bolão entre funcionários que deixou 44 novos milionários no último dia 2 em Santos, no litoral de São Paulo, despertou a curiosidade de muita gente sobre o sistema de aposta que possibilita a divisão da aposta, e consequentemente, da premiação.

Antes feito de maneira informal, a opção por aposta em grupo foi oficializada nas lotéricas da Caixa Econômica Federal em 2012, tornando-a mais segura, uma vez que cada apostador recebe um comprovante de sua participação.

No caso de Santos, o bolão foi feito entre funcionários de todos os setores de uma empresa da área de logística do Porto de Santos, de faxineiras que atuam na limpeza do dia a dia a executivos. Cada um dos ganhadores receberá R$ 2.786.981,17 do prêmio total de R$ 122,6 milhões.

Como participo de um bolão da Caixa?

Para fazer o bolão, basta juntar os amigos, colegas do trabalho ou parentes para formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país.

Ao ser registrado no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

Há ainda a possibilidade de entrar em um bolão feito pela própria lotérica. Nesse caso, a pessoa recebe normalmente o recibo, mas não poderá escolher os números, uma vez que quem os escolhe é o sistema.

Existe um número máximo de cotas?

Sim, e ele varia de acordo com a modalidade. Na Mega-Sena, por exemplo, é possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

Como identificar no volante a opção pelo bolão?

Além dos números a serem apostados, os volantes possuem um campo no qual o número de apostadores deve ser indicado.

No recibo de cota, os apostadores são identificados pelo nome?

Não, o recibo-cota só traz o código do jogo e os números apostados. É importante lembrar que, no primeiro momento, o bilhete é do portador.

É possível fazer bolão pela internet?

Não, o Bolão Caixa somente pode ser feito nas unidades lotéricas.

O que acontece com as cotas que não são vendidas?

Elas não são canceladas, elas continuam a valer normalmente. No caso de um bolão de, por exemplo, 100 cotas, e a lotérica só conseguiu vender 50, o prêmio será dividido pelo número de cotas previsto inicialmente (100 cotas). O valor que sobrar ficará para a casa lotérica.

