Brasil Tiroteio deixa três pessoas mortas e outras três baleadas no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vídeos mostram várias pessoas jogadas ao asfalto e também abaixadas em ônibus. Foto: Reprodução Vídeos mostram várias pessoas jogadas ao asfalto e também abaixadas em ônibus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um tiroteio entre policiais e criminosos deixou três pessoas mortas e outras três feridas no Rio de Janeiro, no começo da manhã desta quinta-feira (24). Uma operação da Polícia Militar contra roubos de cargas e veículos na comunidade do Complexo de Israel resultou na troca de tiros. A Avenida Brasil ficou interditada nos dois sentidos na região.

Outras duas pessoas ficaram feridas. Um suspeito também foi baleado e hospitalizado sob custódia. Os baleados estavam em um ônibus, um carro de aplicativo e em um caminhão. Com medo dos tiros, muitos motoristas e passageiros buscaram proteção nas muretas. Vídeos mostram várias pessoas jogadas ao asfalto e também abaixadas em ônibus.

Principal via expressa do Rio, a Avenida Brasil foi fechada por cerca de duas horas, a partir de 7h, na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, onde fica o complexo, que inclui cinco comunidades sob o domínio de traficantes. A operação era para prender criminosos que atuam no roubo de carros e cargas. Segundo a PM, ao chegar às comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta, os agentes enfrentaram forte resistência dos criminosos.

Para impedir a aproximação da PM, criminosos atearam fogo em vários carros e em barricadas. Conforme a porta-voz da Polícia Militar, Cláudia Moraes, ao iniciar a operação, as tropas policiais se depararam com valas cavadas pelos criminosos para impedir o avanço dos agentes de segurança.

“Há relatos de que criminosos, na tentativa de fugir, saíram atirando. Por isso houve a necessidade de interrupção do fluxo da Avenida Brasil e dos ramais da Supervia”, disse a porta-voz da PM.

Diante da reação e dos tiros em direção à pista, os policiais decidiram interromper a operação e deixaram as comunidades.

As vítimas:

– Paulo Roberto de Souza, 60 anos, motorista de aplicativo, deu entrada no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo já em óbito, com perfuração na região da cabeça;

– Renato Oliveira, 48 anos, funcionário de um frigorífico, atingido na cabeça, foi socorrido para o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB). Ele dormia em um ônibus da linha 493B (Ponto Chic-Central) quando uma bala perdida atravessou a janela e o acertou;

– Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49 anos, motorista de caminhão, com perfuração em crânio, foi entubado no Moacyr do Carmo com quadro gravíssimo. Ele foi transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, onde chegou a entrar em cirurgia, mas não resistiu.

Os baleados:

– Alayde dos Santos Mendes, 24 anos, com perfuração em coxa direita, atendida no Hospital Moacyr do Carmo e recebeu alta médica;

– Um rapaz (identidade não divulgado), de 27 anos, atingido no braço no HFB;

– Outro homem de 27 anos, atingido no quadril, atendido no HFB, e está sob escolta da polícia.

Com a principal via expressa fechada por mais de duas horas, o trânsito ficou caótico, e trabalhadores tiveram dificuldade de chegar em seus empregos. Uma grávida precisou descer do ônibus e caminhar por 20 minutos para escapar do congestionamento.

O trânsito, interrompido por volta das 7h, só foi totalmente liberado às 9h40. A circulação de ônibus que cruzam a região e de trens da Supervia também foi afetada. Algumas estações ferroviárias foram fechadas e houve redução da saída de veículos. Segundo a Supervia, que administra o sistema ferroviário, os intervalos de saída dos trens foram ampliados temporariamente para 30 minutos em ambos os trechos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/tiroteio-deixa-tres-pessoas-mortas-e-outras-tres-baleadas-no-rio-de-janeiro/

Tiroteio deixa três pessoas mortas e outras três baleadas no Rio de Janeiro

2024-10-24