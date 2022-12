Esporte Tite confirma retorno de Neymar contra a Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Neymar é peça fundamental para o retorno do bom futebol para a Seleção Brasileira. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Neymar é peça fundamental para o retorno do bom futebol para a Seleção Brasileira. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite confirmou, neste domingo (4), o retorno de Neymar contra a Coreia do Sul, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogo ocorre nesta segunda-feira (5), às 16h.

Neymar sofreu a lesão na vitória de 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, que o tirou da vitória sobre a Suíça e da derrota para Camarões. “Neymar vai treinar hoje (domingo) à tarde e se treinar bem vai jogar”, disse Tite em entrevista coletiva. O craque sofreu muitos problemas com o pé direito e passou por uma cirurgia há quatro anos para uma fratura no metatarso.

A notícia de seu retorno ao time titular veio depois que Thiago Silva foi questionado em entrevista coletiva se Neymar jogaria e Tite pegou o microfone e disse “sim”. Será muito bem recebido em uma equipe assolada por problemas físicos, com Danilo também machucando o tornozelo contra a Sérvia e Alex Sandro sofrendo uma lesão no quadril contra os suíços.

Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus, que sofreu uma lesão no joelho contra Camarões, foram descartados para o resto do torneio no sábado (3).

Tite disse que Danilo também estava apto para voltar contra a Coreia do Sul na segunda-feira, mas Alex Sandro estava fora.

“Ele não pode jogar. Ainda está se recuperando. Danilo e Neymar estão de volta”, disse. Tite destacou que a volta de Neymar foi com total apoio da equipe médica do time e a saúde física do jogador é a prioridade.

“Se ele joga é porque está em plena saúde e pronto para começar, para jogar desde o início e o jogo inteiro sem limitações”, disse Tite. “Minha preferência é sempre jogar com meus melhores jogadores desde o início.”

