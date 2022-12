Seleção Tite diz que a Seleção Brasileira não mudará sua forma de atuar e promete encarar a Croácia “com alegria”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

O técnico Tite comemora durante a partida entre Brasil e Coreia pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O duelo do Brasil com a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar promete ser o mais difícil para o time nacional, mas isso não deverá fazer a Seleção mudar sua forma de atuar. Nesta quinta-feira (8), véspera da partida que poderá colocar a equipe de volta a uma semifinal de Mundial, o técnico Tite e o auxiliar Cléber Xavier ressaltaram que a Seleção Brasileira tem uma forma de jogar e ela será mantida mesmo diante de adversários mais fortes.

Atual vice-campeã mundial, a Croácia tem uma equipe com jogadores mais experientes e com um meio de campo mais cadenciado. Ele é encabeçado por Luka Modric, eleito o melhor jogador do mundo há quatro anos. Tite é admirador de seu futebol.

Mesmo com essas características, o treinador afirmou que o Brasil vai seguir jogando da forma que sabe: “com alegria”. “É a identidade do futebol brasileiro, não sou eu, é a geração que surgiu agora, são os técnicos de base que formaram esses atletas. Nós damos confiança para que eles possam produzir o seu melhor. É a nossa característica”, comentou Tite.

“Tem que ter coragem para jogar desta forma, mesmo correndo riscos e de a carne ser cortada. E eu já vivi isso. Esse é o futebol que acredito, mesmo que na frente tenha carne cortada se não for campeão. Mas é para frente, é nisso que acreditamos”, continuou o treinador.

O auxiliar Cléber Xavier concordou com o chefe. “A nossa forma de dar ritmo não é só com a posse, de fazer a bola circular mais rápido e verticalizar. É também dar densidade de marcação. Com bons jogadores, com um bom trio de meio onde passa o jogo da Croácia, a gente vai fazer a mesma marcação de outros jogos. É o nosso jeito de jogar, independentemente de (a Croácia) ser experiente ou não ser experiente, de ter jogadores de qualidade. A gente tem que manter o nosso jogo. A gente sabe como eles funcionam, mas a gente vai manter nosso jogo”, ponderou.

Em tese, a Croácia vai para o jogo das quartas de final mais cansada. Isso, no entanto, não parece ser um problema para os europeus, que têm histórico de prorrogações. Nas oitavas, o time se classificou apenas nos pênaltis. Há quatro anos e meio, na campanha que levou a equipe à final da Copa do Mundo da Rússia, os croatas disputaram três prorrogações e duas disputas por pênaltis.

“Há uma qualidade técnica individual e coletiva, há uma resiliência, persistência. Para chegar ao alto nível, isso é preciso”, elogiou Tite, sobre o adversário. “Mas meu foco é repetir o padrão e fazer um jogo de excelência da seleção brasileira. Aí, quem for melhor, vai passar.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

