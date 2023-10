Esporte Tite estava sem trabalhar desde a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Catar

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Embora more no Rio, por causa dos anos na Seleção, Tite vai trabalhar pela primeira vez em um time carioca. Foto: Marcelo Cortes/CRF Embora more no Rio, por causa dos anos na Seleção, Tite vai trabalhar pela primeira vez em um time carioca. (Foto: Marcelo Cortes/CRF) Foto: Marcelo Cortes/CRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tite escolheu o Flamengo para realizar seu primeiro trabalho após o período de seis anos e meio como treinador da Seleção Brasileira. Sem concretizar o sonho de treinar um clube europeu e sem se interessar em voltar ao Corinthians, o gaúcho de 62 anos se animou com o projeto do rubro-negro exatamente 10 meses após o Brasil ser eliminado pela Croácia da Copa do Catar. Tite substitui o argentino Jorge Sampaoli.

O treinador firmou um contrato válido até dezembro de 2024, quando termina o mandato de Rodolfo Landim na presidência do Flamengo. Ele espera aproveitar a paralisação do calendário nesta Data Fifa para introduzir sua filosofia de jogo com mais calma.

A decisão de assumir durante a paralisação evitou um reencontro entre ele e a torcida corintiana na Neo Química Arena. No sábado, Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1. O clube paulista sonhava como retorno de Tite, bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores, da Recopa e do Mundial pelo time. Com a recusa, a diretoria acertou o retorno de Mano Menezes.

No Flamengo, o técnico terá a missão de acalmar os ânimos de uma torcida muito frustrada após ter a expectativa de um ano mágico substituída por um pesadelo. O time perdeu cinco finais (Carioca, Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil) em 2023 e foi eliminado nas oitavas da Libertadores.

Carioca

Embora more no Rio, por causa dos anos na Seleção, Tite vai trabalhar pela primeira vez em um time carioca. O ex-volante iniciou carreira de treinador no interior do Rio Grande do Sul, onde comandou equipes Guarany de Garibaldi, Caxias, Veranópolis, Ypiranga e Juventude, se projetou nacionalmente ao ser campeão da Copa do Brasil de 2001 com o Grêmio, após levar o Caxias ao título estadual do ano anterior.

Ele treinou o São Caetano, entre 2003 e 2004, antes de iniciar uma série de trabalhos em gigantes do futebol brasileiro. Treinou o Atlético-MG, o Palmeiras, foi campeão da Copa Sul-Americana com o Inter em 2008. Depois, viveu experiências nos Emirados Árabes, onde comandou Al Ain (2007) e Al-Wahda (2010).

Já a história com o Corinthians começou em 2004. Em sua primeira passagem pelo Parque São Jorge, tirou o time da beira da zona de rebaixamento do Brasileirão e o levou ao quinto lugar. Em 2005, quando o grupo MSI passou a investir no clube, Tite se demitiu em meio a desacordos com Kia Joorabchian, então presidente da empresa de investimentos. Voltou em 2010 para levar o Brasileiro de 2011 e o inédito título da Libertadores de 2012, além do Mundial. Na terceira passagem, em 2015, foi campeão brasileiro novamente e, no seguinte, assumiu a Seleção Brasileira.

Tite comandou a seleção em 81 jogos desde 2016, conquistou o título da Copa América de 2019 e perdeu só seis partidas. Nas Copas da Rússia, em 2018, e Catar, em 2022, porém, caiu nas quartas de final.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/tite-estava-sem-trabalhar-desde-a-eliminacao-da-selecao-brasileira-na-copa-do-catar/

Tite estava sem trabalhar desde a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Catar

2023-10-11