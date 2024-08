Esporte Técnico Tite sofre arritmia cardíaca após jogo do Flamengo e é hospitalizado no Rio

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Treinador passou mal após partida disputada na Bolívia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Flamengo informou na manhã dessa sexta-feira (23) que o técnico Tite se sentiu mal após a partida contra o Bolívar, em La Paz, na Bolívia, na noite de quinta (22), e precisou de atendimento médico.

De acordo com o clube, o treinador teve “elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude”. Na chegada ao Rio de Janeiro, Tite foi encaminhado ao Hospital Copa Star, onde ficou internado. O quadro de saúde dele é estável.

“Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro”, disse o Rubro-Negro em nota.

Na tarde dessa sexta, o Flamengo informou que o problema cardíaco pelo qual passou o treinador foi revertido com o uso de medicamentos.

Ainda segundo o clube, não há procedimento cirúrgico agendado para o treinador. Tite seguirá internado e realizado exames pelo menos até este sábado (24). A presença do treinador na partida contra o Bragantino, no Maracanã, neste sábado, não está garantida.

O Flamengo perdeu para o Bolívar por 1 a 0 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Apesar da derrota, a equipe se classificou às quartas de final. Na próxima fase do torneio continental, os cariocas enfrentarão o Peñarol, do Uruguai.

A fibrilação atrial é o tipo mais comum de arritmia cardíaca, quadro que provoca irregularidades nos batimentos cardíacos, atingindo de 2% a 4% da população mundial. De acordo com informações do Hospital do Coração (Hcor), eles podem normalizar espontaneamente ou necessitar de intervenções médicas.

Nesses casos, quando apenas os medicamentos não são suficientes, pode ser indicada uma ablação por radiofrequência. O procedimento consiste em mapear os locais exatos da fibrilação no coração e inserir um cateter por meio da virilha para chegar até o órgão, dispensando a necessidade de cirurgias maiores.

Segundo informações da Rede D’Or, ao chegar no local da fibrilação, o cateter emite uma radiofrequência que queima o tecido que está causando a irregularidade dos batimentos. Há também a ablação de crioablação, que busca inativar o local do problema por meio do resfriamento.

Ao fim, o cateter é removido e o paciente fica com um curativo para evitar sangramentos em repouso com a perna estendida. Porém, três dias depois a rotina já pode ser retomada, ainda que esforços físicos devam ser evitados por cerca de duas semanas após o procedimento.

