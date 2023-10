Geral Tite receberá o maior salário de um técnico brasileiro no Flamengo? Entenda

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Flamengo e Tite travam um duelo acirrado nas negociações para um acordo financeiro até o fim de 2024. (Foto: Divulgação)

Flamengo e Tite ainda negociam o contrato que deve tornar o ex-comandante da seleção brasileira no novo treinador do rubro-negro. Entre os termos, está o salário de R$ 2,5 milhões para o treinador e sua comissão técnica, que tem os auxiliares Matheus Bachi, Cleber Xavier e César Sampaio e o preparador Fábio Mahseredjian, conforme noticiado pela emissora ESPN. Embora o “pacote” seja alto, ainda não se trataria do maior valor recebido por um técnico no Brasil.

O cálculo não pode ser feito de forma exata já que o valor inclui a comissão técnica, mas ficaria atrás, de qualquer forma, do que recebe Abel Ferreira no Palmeiras, hoje o maior salário entre os treinadores do Brasileirão, com vencimentos estimados em quase R$ 3 milhões mensais.

Antes, quem chegava mais perto dos valores do português era justamente o antigo técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli. O argentino recebia por volta de R$ 2 milhões mensais no Flamengo.

De qualquer forma, se fechar na faixa negociada, o valor seria provavelmente o maior entre os técnicos brasileiros trabalhando no País. Dorival Júnior (São Paulo) e Renato Portaluppi (Grêmio) recebem cerca de R$ 1,2 milhão, enquanto Fernando Diniz, que se divide entre Fluminense e seleção brasileira, recebe um valor aproximado de R$ 1,3 milhão, composto pelos salários de tricolor e Seleção Brasileira.

Duelo acirrado

Com a proposta oficial enviada pelo clube na quarta-feira (4), Flamengo e Tite travam um duelo acirrado nas negociações para um acordo financeiro até o fim de 2024.

A diretoria rubro-negra espera um desfecho positivo até este domingo para que o treinador inicie os trabalhos na data Fifa, mas ainda não dá a contratação como certa.

Há otimismo para que Tite diga sim não apenas para assumir de imediato a equipe, mas para os números apresentados pelo Flamengo para tê-lo por um ano e três meses.

A negociação fica a cargo do empresário Gilmar Veloz, que cuida dos interesses do treinador e faz as exigências que ele e sua comissão esperam do Flamengo.

O clube já sabia que precisaria de calma na negociação, por isso indicou ao interino Mário Jorge que ele comandaria a equipe pelo menos até o jogo contra o Corinthians neste sábado.

Nos bastidores, os personagens dos dois lados da mesa já indicavam que após convencer Tite a trabalhar este ano, ainda seria necessário algum tempo para debater o projeto e também as questões contratuais, pois se tratava de “dois gigantes”. As informações são do jornal O Globo.

