Economia Títulos do Tesouro direto poderão ser usados como caução para aluguel, garantia de empréstimos

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Também está previsto o lançamento de papéis para produtos específicos, como para educação, formato de cartões de presente Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Também está previsto o lançamento de papéis para produtos específicos, como para educação, formato de cartões de presente. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o intuito de popularizar o Tesouro Direto, a equipe econômica prepara um pacote de novos produtos com objetivos específicos que será lançado em julho. A ideia, segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, é que títulos públicos sejam usados em garantias de financiamentos e como caução de aluguel, por exemplo. Também está previsto o lançamento de papéis para produtos específicos, como para educação, formato de cartões de presente e ainda para realização das populares “vaquinhas”.

Além disso, poderá ser usado como um diferencial para empresas reterem funcionários por meio de contrapartida a destinação da aplicação pelo empregado em títulos que serão usados pelos filhos. “Estamos colocando muita prioridade no programa Tesouro Direto e vamos lançar um pacotão de coisas muito bacanas para popularizá-lo, criar um contexto para que cheguem à baixa renda”, disse em entrevista.

Além do impacto para as famílias, a nova empreitada prevista para o Tesouro Direto prevê medidas para fomentar de forma “gigantesca” a política pública. Ainda esta semana, Ceron terá reuniões com a B3, plataforma em que os títulos são negociados, para acertar os detalhes sobre como serão os formatos dos novos produtos. “Temos os títulos como prioridade zero e devemos lançar as novidades em julho, com a comercialização, a batida do martelo na B3, prevista para agosto”, projetou.

Investimentos

Em março, os investimentos no Tesouro Direto somaram R$ 6,8 bilhões – um recorde mensal – e o estoque é de R$ 110 bilhões. Do total de 23,7 milhões de pessoas que já aplicaram nesses títulos ao longo das duas décadas de existência, 2,1 milhões têm contas ativas. “Depois de 20 anos de existência, o Tesouro Direto cresceu muito, mas ainda está muito aquém do potencial. Vamos dar um empurrãozinho”, comentou o secretário, explicando que decidiu montar uma estrutura dedicada apenas a esses títulos no atual governo, passando a ter uma coordenação geral.

Entre as frentes que serão abertas para esse investimento, está a de poder usar os títulos para financiamentos bancários e para a compra de automóveis, entre outros. “Se eu já tenho Tesouro Direto para minha aposentadoria, posso usar os títulos como garantia. Isso ajudaria a reduzir os custos”, previu Ceron.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/titulos-tesouro-direto-caucao-aluguel-garantia/

Títulos do Tesouro direto poderão ser usados como caução para aluguel, garantia de empréstimos

2023-04-26