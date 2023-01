Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça gaúcho comunica falecimento do Desembargador aposentado Marco Aurélio dos Santos Caminha

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Sepultamento será nesta quarta-feira (4), às 11h30. O magistrado deixa esposa, um filho e uma filha, Liane Machado dos Santos Caminha Gorini, que é Juíza de Direito da Comarca de Osório

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul comunica com pesar o falecimento do Desembargador aposentado Marco Aurélio dos Santos Caminha, aos 74 anos, ocorrido na manhã desta terça-feira (3). O velório começou às 20h do mesmo dia, na Capela 9 do Cemitério João XXIII, situado na Avenida Natal, 60, Bairro Medianeira, em Porto Alegre.

O sepultamento será nesta quarta-feira (4), às 11h30. O magistrado deixa esposa, um filho e uma filha, Liane Machado dos Santos Caminha Gorini, que é Juíza de Direito da Comarca de Osório.

Trajetória

O Desembargador Caminha nasceu em 30 de janeiro de 1948, no Município de Soledade/RS. Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, em 1971.

Iniciou a vida pública como paginador da revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça. Foi Secretário do Juiz de Alçada Tasso Selistre, e de Câmara no Tribunal de Alçada. Posteriormente ocupou o cargo de secretário do Desembargador Silvio Fonseca Pires.

Ingressou na Magistratura em dezembro de 1973, atuando nas Comarcas de Antônio Prado, Farroupilha, Jaguari, Soledade, Gravataí e Porto Alegre. Como Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi 3º Vice-Presidente no biênio 2004/2005.

Atuou como Corregedor Regional Eleitoral entre maio de 2010 e maio de 2011, quando assumiu a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), comandando a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul pelo período de um ano.

