Rio Grande do Sul “Tô Salvo”: plataforma ajuda a localizar resgatados de enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mais de 51 mil pessoas resgatadas procuram por familiares e amigos Foto: Divulgação (Foto: ) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Voluntários criaram o site www.tosalvo.ong.br para que pessoas resgatas das enchentes no Rio Grande do Sul possam localizar familiares e amigos desaparecidos em meio à destruição causada pelas chuvas no Estado.

Na página inicial, é possível fazer uma busca pelo primeiro nome ou por sobrenome da pessoa que deseja localizar. O banco de dados da plataforma atualmente tem mais de 51 mil pessoas resgatadas e cadastradas.

O cadastro foi feito com o trabalho de 169 voluntários. Caso o nome procurado esteja na lista, é mostrada uma ficha com a localização daquela pessoa. A plataforma ainda faz inscrições para as pessoas que têm disponibilidade de ser voluntárias e ir pessoalmente em abrigos para a atualização dos nomes.

De acordo com a plataforma, ao menos 366 pessoas já reencontraram familiares, em 32 cidades. A média de buscas no site a cada hora é de 496. Além da “Tô Salvo”, existe ainda o site “Achamos Sua Criança” (www.achamossuacrianca.com.br) que é destinado a famílias que procuram suas crianças e adolescentes perdidos durante as enchentes

Os dois sites também mantêm perfis atualizados no Instagram: @tosalvo.ong e @achamossuacrianca.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/to-salvo-plataforma-ajuda-a-localizar-resgatados-de-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

“Tô Salvo”: plataforma ajuda a localizar resgatados de enchentes no Rio Grande do Sul

2024-05-12