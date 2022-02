Rio Grande do Sul Todas as praias do Rio Grande do Sul estão próprias para banho

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

No total, 90 pontos de praias e balneários gaúchos são monitorados Foto: Marcelo Warth/Especial/O Sul No total, 90 pontos de praias e balneários gaúchos são monitorados. (Foto: Marcelo Warth/Especial/O Sul) Foto: Marcelo Warth/Especial/O Sul

Pela primeira vez em três anos, nenhum balneário ou praia do Rio Grande do Sul está impróprio para banho, segundo o nono boletim do projeto Balneabilidade 2021/2022, divulgado nesta sexta-feira (11) pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental).

No total, 90 pontos são monitorados. O projeto Balneabilidade é realizado desde o verão de 1979/1980. Confira algumas recomendações da Fepam aos banhistas:

– Procure entrar na água apenas em locais que apresentem condição própria para o banho.

– Tenha atenção especial com as crianças e idosos, pois são mais sensíveis e menos imunes.

– Evite tomar banho em época chuvosa e nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, já que a tendência é de carreamento de esgotos e resíduos para os cursos d’água, o que pode ocasionar picos de contaminação dos rios e oceanos.

– Evite entrar na água nos períodos de cheia do rio, quando o leito está fora do seu curso normal, e em canais pluviais, saídas de sangradouros, córregos ou rios que afluem nas praias, pois podem estar contaminados por esgoto doméstico.

– Não tome banho em locais com concentração de algas, já que podem conter toxinas altamente prejudiciais à saúde.

