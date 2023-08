Mundo “Todo mundo sabe quem está envolvido nisso”, diz presidente da Ucrânia sobre queda de avião em que estava o chefe do Grupo Wagner

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

Detalhe da aeronave despencando do céu nos arredores de Moscou Foto: Reprodução de vídeo Detalhe da aeronave despencando do céu nos arredores de Moscou. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se pronunciou nesta quinta-feira (24) sobre a misteriosa queda de um avião nos arredores de Moscou, na Rússia, no qual estava o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin. O mercenário e outras nove pessoas morreram.

Zelensky disse que o seu governo não tem nenhum envolvimento no caso. “Todo mundo sabe quem está envolvido nisso”, disse o líder ucraniano em referência a suspeitas de que o governo da Rússia teria provocado a queda do avião para matar Prigozhin, antigo aliado do presidente Vladimir Putin que se tornou inimigo do russo após liderar uma rebelião há dois meses.

Em um pronunciamento feito por videoconferência aos líderes do Brics na manhã desta quinta, Putin não fez nenhuma menção a Prigozhin nem à queda da aeronave.

As causas da queda do avião ainda são desconhecidas. Fontes do serviço de inteligência do Ministério da Defesa britânico afirmaram que a hipótese mais provável é a de que a FSB (agência de inteligência da Rússia) planejou e executou um atentado para matar Prigozhin.

