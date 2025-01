Mundo Toma posse nesta segunda o homem mais poderoso do mundo

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

A cerimônia de posse deve acontecer a partir de 8h (de Brasília), com apresentações musicais com início previsto para 11h30. (Foto: Reprodução)

Donald Trump assume novamente a presidência dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20). A cerimônia acontecerá a partir das 8h (de Brasília), com apresentações musicais previstas para iniciar às 11h30. Trump afirmou que sua posse será realizada em local fechado por causa da previsão de frio intenso em Washington. O desfile presidencial será em uma arena esportiva.

Os ventos árticos esperados podem provocar temperaturas a níveis recordes de baixa, diz Trump. Por questões de segurança, ele ordenou que o discurso de posse, orações e outros pronunciamentos sejam realizados na Rotunda do Capitólio dos EUA.

A programação para a posse de Donald Trump tem a seguinte previsão. Os horários abaixo são de Brasília:

* Início do evento: 8h

* Apresentações musicais: 11h30

* Juramento: 14h

Logo após a cerimônia, o presidente em fim de mandato, Joe Biden, e Kamala Harris, vice-presidente e candidata presidencial derrotada por Trump nas eleições de novembro, se despedirão.

Excepcionalmente, devido às temperaturas congelantes, a posse será transmitida ao vivo na Capital One Arena, uma grande arena no centro de Washington com capacidade para cerca de 20 mil pessoas.

O tradicional desfile, geralmente realizado na extensa esplanada do Mall, também será transferido para esse local, onde inicialmente eram esperados 7.500 participantes.

Donald Trump prometeu se juntar ao público após prestar o juramento.

O dia histórico será encerrado à noite com os tradicionais bailes.

Convidados

Entre os convidados estarão presentes bilionários de setor tecnológico.

Além do inevitável Elon Musk, o homem mais rico do mundo que se tornou um dos maiores aliados de Trump e um importante apoio financeiro, é esperada a presença dos CEOs da Amazon, Jeff Bezos, da Meta, Mark Zuckerberg, e da Apple, Tim Cook.

Entre as figuras políticas haverá duas ausências na cerimônia de posse: a ex-primeira-dama Michelle Obama e a ex-presidente democrata da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi não comparecerão.

Barack Obama, a quem Trump sucedeu em seu primeiro mandato em 2017, estará presente, assim como outros ex-presidentes e suas esposas: Bill e Hillary Clinton e George W. e Laura Bush, de acordo com a imprensa local.

Os primeiros-ministros da direita radical da Itália, Giorgia Meloni, e da Hungria, Viktor Orbán, foram convidados.

Outras personalidades da extrema direita anunciaram presença: os franceses Marion Maréchal e Eric Zemmour, o britânico Nigel Farage e um dos líderes do partido alemão AfD, Tino Chrupalla.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai à posse. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, irá representar o governo brasileiro na cerimônia.

O ministro do STF Alexandre de Moraes negou na sexta-feira (17) um recurso de Jair Bolsonaro para reaver seu passaporte e ir à posse do aliado. Moraes já havia negado a autorização na quinta (16), mas a defesa de Bolsonaro recorreu.

Segurança

Após uma campanha eleitoral marcada pela violência e duas tentativas de assassinato contra Trump (a primeira em pleno comício), Washington vive uma mobilização do aparato de segurança sem precedentes.

Com cerca de 25 mil policiais e soldados mobilizados, 48 km de barreiras erguidas, atiradores de elite nos telhados e drones no céu, o Serviço Secreto, encarregado de proteger as personalidades, colocou em prática “um plano de segurança ligeiramente mais robusto” em relação às eleições anteriores, justificado por “um entorno mais ameaçador”.

As autoridades esperam manifestações, mas muito mais modestas que em sua primeira posse em 2017, quando centenas de milhares de pessoas se reuniram.

O ano de 2025 se perfila como o mais frio dos últimos 40 anos, com temperaturas inferiores a -10ºC e ventos gélidos.

Em 1985, o frio polar fez com que Ronald Reagan tomasse posse na Rotunda do Capitólio.

