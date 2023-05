Saúde Tomar 1,5 latinha de cerveja por dia é como comer 222 Big Macs no ano

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Ao fazer dieta, é preciso considerar o consumo das bebidas alcoólicas. (Foto: Reprodução)

Quando pensam nas calorias que consomem, muitas pessoas desconsideram as que vêm das bebidas. No entanto, um levantamento britânico mostrou que uma pessoa que toma cerveja com regularidade pode consumir quase 112 mil calorias em um ano apenas bebendo, ou 75 mil calorias se preferir outras bebidas.

A pesquisa da marca de bebidas DrinkWell considerou que um bebedor de cerveja médio consome 4,2 litros de cerveja por semana, ou seja, 12 latas semanais ou 1,5 diária. Nesse ritmo, no final do ano ele ingeriu 111.852 calorias extras. Para deixar o número mais palpável: são 222 Big Macs a mais na sua dieta.

De acordo com a pesquisa, o primeiro passo de uma em cada cinco pessoas que tenta perder peso é parar de beber, acreditando que o álcool é a principal causa de seu ganho de peso.

Tom Bell, fundador da DrinkWell, afirma que é possível beber pesando menos na dieta, ao procurar por de opções de baixa caloria, baixo teor de carboidratos ou zero açúcar disponíveis no mercado.

Bebidas destiladas, como vodca, tequila, rum e gim, não contêm açúcares ou carboidratos naturalmente. No entanto, a alta caloria desses produtos vem do açúcar que compõe os drinques, usado geralmente para tirar o gosto amargo. Componentes como leite condensado, caldas, licor, por exemplo, fazem com que o teor calórico suba. É o caso da caipirinha, que tem quase três vezes mais calorias que uma lata de cerveja

Outros problemas são a diminuição da capacidade do nosso corpo de queimar gordura e a má alimentação durante e depois de consumir alguns drinques. Afinal, é comum beliscar petiscos e outros produtos calóricos.

Confira uma tabela com as calorias das bebidas, disponibilizada pela nutricionista Thais Araújo:

1 lata de cerveja (350ml): 115 kcal

1 taça champanhe: 110kcal

1 copo de caipirinha (300ml): 300kcal

1 taça de vinho tinto (120ml): 107kcal

1 dose de uísque: 120kcal

1 dose de gin: 60 kcal ( + tônica = 110kcal)

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), não existe uma ingestão “segura” de álcool. Mas, o consumo moderado – definido como até duas doses de álcool para homens e uma dose de álcool para mulheres em uma única ocasião – está associado a menores riscos para a saúde. Uma dose de álcool é equivalente a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou um shot de destilado.

O consumo de qualquer quantidade acima disso, já é configurado nocivo. Mas é claro que, quanto mais se bebe maior é o risco de problemas físicos e mentais, incluindo danos no coração e no fígado, maior risco de câncer, sistema imunológico enfraquecido, problemas de memória e transtornos de humor. O consumo abusivo, aquele associado ao maior risco, é definido como a ingestão de 60 gramas ou mais de álcool, o equivalente a pelo menos quatro doses, em uma única ocasião, ao menos uma vez por mês.

2023-05-27