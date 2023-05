O torcedor do Inter que invadiu o campo do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com uma criança está proibido de frequentar o estádio pelos próximos dez jogos do clube gaúcho. Ele foi indiciado por outros três crimes. Além dele, outros quatro torcedores também foram proibidos com o mesmo critério.

Os homens devem se apresentar nas delegacias nos próximos jogos do Inter. Os torcedores já estavam cumprindo a medida cautelar. Os comparecimentos deverão ser no JTGE (Juizado do Torcedor e Grandes Eventos).

A medida foi definida em audiência na tarde desta segunda-feira (29). O juiz Marco Aurélio Xavier homologou a proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Entenda o caso

O homem invadiu o campo do Beira-Rio, em Porto Alegre, na partida contra o Caxias pelo Gauchão no final de março. O homem foi indiciado por lesão corporal, por submeter a criança a constrangimento e expor a vida ou saúde de alguém a perigo iminente.