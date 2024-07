Inter Torcida do Inter pede volta de Abel Braga, mas ele não quer mais treinar

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Abel já treinou o Inter em sete oportunidades distintas Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Abel já treinou o Inter em sete oportunidades distintas (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Com a saída de Eduardo Coudet do comando técnico do Inter, torcedores colorados foram às redes sociais pedir o retorno de Abel Braga. O técnico carioca é idolatrado pela torcida, principalmente por conta da conquista do Mundial de 2006. No entanto, seu retorno ao cargo de treinador é inviável.

O último trabalho de Abel na função foi em 2022, quando treinou o Fluminense e se despediu sendo campeão carioca naquele ano. Depois disso, ele foi diretor técnico do Vasco. Abel participava do dia a dia da equipe, auxiliando o treinador, mas deixou de viajar para os jogos fora do Rio de Janeiro.

“São muitas viagens. Falei para o presidente que não quero mais não por causa da minha coluna. Daí combinei no Vasco que jogos fora eu não viajo. Participo do treino aqui, mas fora eu não viajo”, disse Abel Braga, em entrevista ao ex-jogador e ídolo do Inter, D’Alessandro, no canal dele no YouTube, Dale TV.

Aos 71 anos de idade, a saúde de Abel não é a mesma de tempos atrás. Com a rotina intensa de jogos, treinos e viagens, ele diz que não gostaria de voltar a treinar nenhum time. Mesmo que o desejo dos colorados por um retorno seja grande, Abel já tem seu nome eternizado na história do clube. Ao todo, ele treinou o Inter em sete oportunidades distintas.

As passagens de Abel Braga pelo Inter

1988/1989

1991

1995

2006/2007

2007/2008 (voltou quatro meses após deixar o clube)

2014

2020/2021

