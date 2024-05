Rio Grande do Sul Tornado atinge o município de Gentil, no Rio Grande do Sul; não há relatos de vítimas

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2024

Fenômeno acontece quando há áreas de vento forte atuando de forma contrária no solo e na atmosfera; não há registro de danos Foto: Reprodução/Twitter Fenômeno acontece quando há áreas de vento forte atuando de forma contrária no solo e na atmosfera; não há registro de danos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A zona rural da cidade de Gentil, no Rio Grande do Sul, foi atingida por um tornado neste sábado (11). O fenômeno foi registrado em meio às chuvas que atingem o Estado desde o final de abril. As imagens foram registradas por moradores da região. Nelas, o tornado avança sobre árvores e lavouras no campo. Não há relatos de feridos e nem de danos materiais.

O evento climático ocorre durante um novo episódio de instabilidade que traz chuvas e temporais em regiões isoladas do estado. Uma frente fria semi-estacionária junto a um centro de baixa pressão se encontra sobre o território gaúcho, favorecendo o aumento nos níveis de chuva em regiões como o litoral norte e a Serra, de acordo com o MetSul.

A temperatura é amena na superfície, mas o ar quente atua em altitude, provocando condições favoráveis à formação de nuvens carregadas com chuvas fortes, raios e risco de temporais isolados. Com relação às tempestades, a possibilidade maior é na metade Norte, local em que a atmosfera está mais aquecida.

Segundo a meteorologista do MetSul Estael Sias, uma corrente de jato em baixos níveis atuou com o ar quente no norte do estado. Em Passo Fundo, a temperatura era de 20°C no meio da tarde de ontem, enquanto ao norte da região de Erechim, os termômetros marcavam 26°C.

“Quando um corredor de vento forte entre 1.000 e 1.500 metros de altitude está atuando e há avanço de uma frente fria, cria-se uma situação em que ventos sopram em sentidos divergentes na parte baixa da atmosfera e isso favorece a formação de tornados”, explica Sias. Segundo a meteorologista, isso explica eventos semelhantes registrados no Rio Grande do Sul.

Tornados

Os tornados se tratam de fenômenos meteorológicos extremos e com potencial destrutivo caracterizados por colunas de ar em rotação intensa que se estendem da base de uma tempestade para a superfície da Terra. O evento é capaz de causar destruição em questão de segundos a minutos, e se forma, na maioria das vezes, em áreas em que massas de ar quente e úmido encontram-se com massas de ar frio e seco.

A escala utilizada para classificar a intensidade desse fenômeno normalmente é a Fujita, que varia de F0 a F5, sendo este o mais poderoso. Na cidade de Gentil, o evento sugere um tornado entre F0 e F1.

https://www.osul.com.br/tornado-atinge-o-municipio-de-gentil-no-rio-grande-do-sul-nao-ha-relatos-de-vitimas/

