Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Quatro estados reportaram danos causados pelos ventos extremos Foto: Reprodução Quatro estados reportaram danos causados pelos ventos extremos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Fortes tornados atingiram o sudeste dos Estados Unidos deixando mortos, feridos e um rastro de destruição desde a noite de sexta-feira (10) em pelo menos quatro estados do país, segundo informações de veículos americanos. Em Kentucky, o governador democrata Andy Beshear afirmou que é provável que ao menos 50 pessoas tenham morrido.

“Esse vai ser um dos piores danos provocados por tornados que nós vimos em muito tempo”, afirmou ele em uma entrevista à televisão local WLKY na manhã deste sábado (11). Ele declarou estado de emergência e ativou a guarda nacional do estado para auxiliar no socorro das áreas afetadas.

Na cidade de Mayfield, uma fábrica de velas estava em operação quando foi atingida pelo tornado. Segundo a WLKY, mais de 100 pessoas que estavam no edifício estão sendo resgatadas.

No Tennessee, o clima extremo matou ao menos três pessoas até a manhã deste sábado, segundo um representante da agência de emergência estatal. Em Arkansas, o tornado destruiu o telhado de um asilo, matando ao menos uma pessoa e ferindo outras cinco, afirmou o juiz do condado. As informações são do jornal “Washington Post”.

O chamado “tornado quádruplo” foi mais forte e longo do que o normal para esta época do ano, conforme especialistas consultados pelo “Washington Post”. Autoridades de quatro estados – Illinois, Missouri, Kentucky e Tennessee – reportaram vários danos, como a derrubada de estruturas. Várias pessoas também ficaram presas nos locais afetados.

Ainda de acordo com o jornal, o tornado, que atravessou da cidade de Monette, no estado de Arkansas, a Mayfield, uma das cidades mais atingidas no Kentucky, pode ter percorrido mais de 380 quilômetros. Caso tenha permanecido em contato com o solo sem interrupção, será a trilha de tornado mais longa na história dos EUA e a primeira a cruzar quatro estados.

De acordo com o site poweroutage.us, mais de 290 mil consumidores em seis estados estavam sem energia elétrica na manhã deste sábado.

