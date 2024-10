Mundo Tornados atingem a Flórida antes de chegada do furacão Milton

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Tornado é registrado em rodovia na Flórida horas antes da chegada do furacão Milton. (Foto: Reprodução)

Tornados começaram a atingir a Flórida (Estados Unidos) nessa quarta-feira (9) horas antes da chegada do Furacão Milton, que deve alcançar a região na madrugada desta quinta, 10. As imagens foram registradas por uma câmera do Departamento Estadual de Trânsito na Interstate I-75.

A possibilidade de tornados já havia sido alertada pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. No momento, Milton é uma tempestade de categoria 3, com ventos de até 193 km/h.

De acordo com o meteorologista Humberto Barbosa, os tornados são comuns antes da passagem do ciclone tropical. A instabilidade na atmosfera gerada antes e depois do fenômeno também pode causar nuvens escuras, granizo, tempestades de raios e ciclones.

“Na estrutura dele [furacão], a parte mais crítica está entre o olho e as paredes. À medida que eu saio do olho em direção às bordas, é onde está toda a estrutura complexa em termos de instabilidade atmosférica. Nas bordas, ele vai chegar na região um pouco mais antecipado. Você vai ter nuvens convectivas intensas, os cumulonimbus, que vão formar células, que a gente chama aglomerado de células. E esses aglomerados de células, dependendo da instabilidade local, começam a provocar muita instabilidade na atmosfera. Isso é um mecanismo para a formação de tornados ou tromba d’água. Eles ocorrem na periferia dos tornados, principalmente com as características do Milton”, explica.

Além de explicar o “pacote completo de um ciclone tropical”, o meteorologista destacou uma característica quase única do Furacão Milton. Segundo Barbosa, a intensidade e o curto intervalo em que a velocidade do tempo varia tornam o “Milton um caso específico”.

Pedido assustador

O cenário preocupante levou Ashley Moody, procuradora-geral da Flórida, a fazer um pedido assustador para que os moradores que não evacuarem regiões de risco escrevam “nome e data de nascimento no corpo” para que possam ser identificados pelas equipes de resgate.

“Você provavelmente deverá escrever seu nome e data de aniversário no braço ou perna com marcador permanente, assim os socorristas saberão quem é você quando te encontrarem”, disse em entrevista coletiva.

Além do aviso das autoridades locais, o presidente Joe Biden reforçou a importância de os moradores deixarem as casas em regiões de risco. O mandatário colocou a retirada como “questão de vida ou morte”. As informações são do portal de notícias Terra.

