Embora o primeiro exame, logo após a partida, tenha descartado fratura, o departamento médico do PSG está preocupado com a possibilidade de Neymar ter sofrido alguma lesão no ligamento. Se o problema se confirmar, ele não terá condições de enfrentar o Bayern. Derrotado em casa por 1 a 0 na ida, o PSG precisa, no mínimo, vencer por um gol de diferença para forçar a prorrogação em Munique.

Problema

A entorse, ou torção de tornozelo, é uma lesão que ocorre quando há “um movimento lateral do pé numa intensidade além do normal”, de acordo com a definição da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). A lesão é classificada em três níveis de gravidade, segundo as diretrizes da SBOT: grau 1, quando há estiramento ligamentar; grau 2, quando ocorre lesão ligamentar parcial; e grau 3, quando há lesão ligamentar total.

Os ortopedistas também orientam a realização de exames complementares, em determinados casos, para averiguar possíveis fraturas associadas à torção. As radiografias normalmente são realizadas quando há dor “em pontos ósseos específicos” ou em casos de “impossibilidade do apoio de marcha (pelo menos quatro passos)”, de acordo com a SBOT.