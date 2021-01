Rio Grande do Sul Torres recebe Operação Integrada Segura

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Durante a noite foram montadas diversas barreiras simultâneas. Foto: Divulgação/PC

Torres recebeu nesta sexta-feira (15) a Operação Integrada Torres Segura, realizada pela Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal.

As instituições programaram a operação, que foi realizada de forma conjunta. Foram realizadas abordagens, identificação de pessoas e de veículos em áreas sensíveis, de acordo com a análise dos índices criminais da região. Durante a noite foram montadas barreiras simultâneas.

Foram realizadas quatro barreiras na cidade. Diversas pessoas foram abordados e identificadas e dezenas de veículos fiscalizados, sendo seis autuados por infração de trânsito. Durante a operação, um indivíduo foi preso por desobediência. A operação integra também as medidas de combate a disseminação da Covid-19.

Coronavírus

Na sexta-feira o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Torres registrou um novo óbito por Covid-19. Paciente do sexo masculino, 39 anos, portador de comorbidades, que foi atendido na quarta-feira, na emergência do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, nem chegando a ser internado. Este óbito estava em investigação e foi positivado para Covid-19.

No mais recente boletim, estão registrados, contando desde o início da pandemia, 2991 casos confirmados, com 2850 recuperados, 102 pacientes em isolamento domiciliar e 31 óbitos. No momento, Torres conta com 110 pacientes ativos.

A Prefeitura de Torres reforça a necessidade da população evitar aglomeração, usar máscara, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel e manter o distanciamento social.

