Mundo Total de casos de coronavírus na Europa passa de 3 milhões

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

No total, há no mundo 15 milhões de casos de contágio oficialmente registrados Foto: Reprodução No total, há no mundo 15 milhões de casos de contágio oficialmente registrados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais de três milhões de infecções pelo novo coronavírus foram registradas na Europa, mais da metade delas na Rússia, no Reino Unido, na Espanha e na Itália – aponta balanço feito pela AFP, nesta quinta-feira (23), com base em fontes oficiais.

No total, há no mundo 15 milhões de casos de contágio oficialmente registrados. A Europa continua sendo a região com mais vítimas fatais, com 206.633 mortes, de um total de 626.994 óbito registrados ao redor do mundo.

