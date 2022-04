Brasil Touro invade arquibancada e fere 16 pessoas durante rodeio em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O touro foi recolhido pela equipe de apoio do rodeio e levado para a área específica dos animais. Foto: Reprodução/Redes Sociais O touro foi recolhido pela equipe de apoio do rodeio e levado para a área específica dos animais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dezesseis pessoas ficaram feridas após um touro pular a cerca da arena e invadir a arquibancada do circuito de rodeio realizado durante a Festa Nacional do Café 2022 (Fenacafé), em Patrocínio (MG).

Algumas das vítimas ficaram feridas após serem atingidas pelo animal, enquanto outras se feriram durante o tumulto. Os vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram o animal dentro do recinto com o público e logo depois a volta dele para a arena. Inicialmente o número de feridos era 13, posteriormente foi atualizado para 16.

De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, o incidente ocorreu por volta das 20h30min de sexta-feira (8). Das vítimas, quatro foram atendidas e liberadas ainda no local e outras 12 feridos foram atendidos com escoriações e suspeita de pequenas fraturas, sendo que um uma pessoa do sexo masculino, que não teve a idade informada, apresentava confusão mental.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro Municipal em ambulâncias da Prefeitura e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dos 12 atendidos, 10 já tiveram alta médica. Um adolescente de 12 anos e uma mulher de 51 permanecem internadas, pois sofreram fraturas e vão passar por cirurgia.

O touro foi recolhido pela equipe de apoio do rodeio e levado para a área específica dos animais.

Em nota, a Companhia Fivela de Prata, responsável pelo circuito de rodeio, informou que a estrutura foi vistoriada e recebeu liberação do Corpo de Bombeiros por atender a todos requisitos de segurança. Disse, ainda, que a equipe de apoio estava preparada, retirando o animal da arquibancada em apenas 40 segundos. No posicionamento, a companhia também afirmou que 4 ambulâncias permanecem de prontidão durante todo o evento.

Ainda conforme a organização, após a retirada do animal e o atendimento aos feridos, o rodeio continuou.

A Fenacafé voltou a ser realizada após dois anos sem evento por causa da pandemia. Ela teve início na quarta (6) e segue até este domingo (10). A programação contra com shows e circuito de rodeios, além de uma feira comercial e de agronegócios para os produtores da café da região.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil