Geral Traficante de armas sugere que Donald Trump se refugie na Rússia: “Sua vida está em perigo”

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

Trump é o primeiro ex-presidente a se tornar réu em um processo criminal nos Estados Unidos. (Foto: Divulgação)

O traficante de armas russo Viktor Bout, que foi recentemente liberado por Washington em uma troca de prisioneiros com a Rússia, propôs na sexta-feira (7) ao ex-presidente americano Donald Trump obter refúgio na Rússia.

“Acredito que sua vida está em perigo”, escreveu Bout em uma mensagem enviada a Trump e que exibiu à imprensa em Moscou. “O governo (do presidente Joe) Biden não vai se conformar em apenas arrastá-lo ao complexo industrial tribunal/prisão”. Trump é o primeiro ex-presidente a se tornar réu em um processo criminal nos Estados Unidos.

“Eles preferem acabar com sua vida do que deixar que você apareça no caminho deles”, acrescentou Bout a Trump.

“Você é bem-vindo na Rússia. Aqui encontrará um refúgio seguro e poderá liderar a luta pelo povo americano”, acrescenta a carta.

Viktor Bout foi detido em 2008 na Tailândia e condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos.

O traficante de armas foi entregue à Rússia em dezembro do ano passado em troca da jogadora de basquete americana Brittney Griner, que havia sido condenada por tráfico de drogas.

Moscou e Washington realizaram várias trocas de prisioneiros nos últimos anos.

A Rússia ainda tem pelo menos três cidadãos americanos em suas prisões, incluindo o jornalista Evan Gershkovich, detido na semana passada pela acusação de espionagem.

Atriz pornô

Em outra frente, a atriz pornô Stormy Daniels, que está no centro do caso que levou ao indiciamento de Donald Trump nos Estados Unidos, concedeu sua primeira entrevista desde que ele se apresentou à Justiça. Ela comemorou ter visto o ex-presidente virando réu e disse esperar que ele seja responsabilizado, mas não acredita que Trump mereça ser preso por seu caso especificamente.

”Não acho que os crimes dele contra mim sejam dignos de prisão”, afirmou ela em entrevista publicada na quinta-feira (6) pela Fox Nation.

Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, celebrou o que descreveu ter sido um “rei sendo destronado” ao assistir Trump entrar no tribunal de Manhattan na terça-feira. “Achei que ele iria se safar e não ser responsabilizado”, disse. “Ele não é mais intocável, ninguém deveria ser intocável. Não importa qual seja a descrição do seu trabalho, se você é o presidente, você deve ser responsabilizado por suas ações”. As informações são da agência de notícias AFP e do jornal O Estado de S. Paulo.

