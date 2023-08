Polícia Traficante é preso com 50 quilos de maconha e skunk na BR-386 em Sarandi, no Norte do RS

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Durante ação de enfrentamento à criminalidade, foi abordado um Astra que estava parado no acostamento. O motorista estava sozinho no interior do carro Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Por volta do meio-dia desta terça-feira (1º), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem que transportava maconha e skunk num Astra. A ação ocorreu na BR-386 em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul.

Durante ação de enfrentamento à criminalidade na rodovia, foi abordado um Astra que estava parado no acostamento. O motorista estava sozinho no interior do carro.

Ao olharem dentro do porta-malas, os policiais encontraram dezenas de tabletes de maconha e sacos de skunk, que é uma droga produzida a partir da planta _cannabis sativa_ com alta concentração de THC. Os 34 quilos de maconha e 16 de skunk, depois de fracionados e vendidos, poderiam render mais de 300 mil reais aos criminosos.

O homem, paranaense de 27 anos, tinha passagens anteriores pela polícia por porte ilegal de arma, receptação e violência doméstica. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para registro do flagrante na polícia judiciária, juntamente com a droga apreendida.

