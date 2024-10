Rio Grande do Sul Traficantes são presos com fuzil pronto para atirar e 80 quilos de cocaína no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

O passageiro chegou a levantar a arma para atirar nos policiais, mas desistiu Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (28), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 80 quilos de cocaína, um fuzil e mais de 100 munições em Poço das Antas, no Vale do Taquari. Dois criminosos foram presos na ação. Um deles, além de diversas ocorrências, já tinha condenação por assalto a banco.

Com informações sobre uma caminhonete Hilux que poderia estar sendo utilizada por criminosos, os policiais iniciaram a busca pelo veículo. Ele foi avistado na BR-386, mas, ao perceber a movimentação das viaturas, o motorista desviou por estradas secundárias.

No município de Poço das Antas, o carro foi finalmente abordado. O passageiro, com um fuzil em punho, chegou a posicionar a arma para atirar, mas desistiu ao perceber a superioridade da abordagem policial.

O homem, de 23 anos, natural de Não-Me-Toque, tinha antecedentes por desobediência, ameaça e crimes de trânsito. O motorista, de 47 anos, natural de Barros Cassal, possuía várias passagens no sistema prisional por crimes como roubo a banco, roubo a comércio, latrocínio, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Além do fuzil calibre 5.56 com três carregadores e mais de 100 munições havia cerca de 80 quilos de cocaína no carro, quantidade suficiente para produzir mais de 300 mil pinos da droga.

O veículo utilizava placas falsas e apresentava o chassi e demais sinais identificadores adulterados. A dupla de criminosos foi presa e encaminhada, juntamente com o veículo e o material apreendido.

2024-10-28