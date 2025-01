Rio Grande do Sul Tragédia na Rota do Sol: colisão entre viatura dos Bombeiros e carro deixa cinco mortos

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Entre as vítimas fatais estão dois bombeiros militares e outras três pessoas, incluindo uma criança. Foto: CRBM/Divulgação Entre as vítimas fatais estão dois bombeiros militares e outras três pessoas, incluindo uma criança. (Foto: CRBM/Divulgação) Foto: CRBM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um trágico acidente envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul e um automóvel resultou na morte de cinco pessoas na manhã deste domingo (26), próximo à cidade de Terra de Areia. Conforme informações preliminares, a colisão aconteceu em um trecho da Rota do Sol. Entre as vítimas fatais estão dois bombeiros militares e outras três pessoas, incluindo uma criança.

O acidente ocorreu nas imediações dos túneis da rodovia e envolveu um Toyota Corolla branco com placas de Caxias do Sul. Após o impacto, diversas viaturas e equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento à ocorrência. Devido ao incidente, o trânsito precisou ser parcialmente interditado.

Manifestação de pesar

Diante da tragédia, a Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Abergs) emitiu uma nota lamentando o falecimento dos soldados Ribeiro e Camargo, que faziam parte do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS).

“Neste momento de profunda dor, a Abergs expressa solidariedade às famílias dos militares, que também eram associados à entidade e estavam em cumprimento do dever que escolheram abraçar. Agora, os militares certamente serão recebidos pelas guarnições celestiais.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/tragedia-na-rota-do-sol-colisao-entre-viatura-dos-bombeiros-e-carro-deixa-cinco-mortos/

Tragédia na Rota do Sol: colisão entre viatura dos Bombeiros e carro deixa cinco mortos

2025-01-26