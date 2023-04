Rio Grande do Sul Tragédia no trânsito: três pessoas morrem e quatro ficam feridas em acidente na BR-293, em Pinheiro Machado

Por Marcelo Warth | 12 de abril de 2023

O acidente envolveu um Onix da Secretaria Municipal de Saúde de Bagé e um Voyage com placas de Pinheiro Machado Foto: PRF/Divulgação

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros no quilômetro 113 da BR-293, em Pinheiro Machado, na Região Sul do RS, na noite de terça-feira (11).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Onix da Secretaria Municipal da Saúde de Bagé e um Voyage, com placas de Pinheiro Machado, colidiram frontalmente na rodovia.

O motorista do Onix, de 45 anos, morreu no local do acidente. Ele era natural de Piratini e transportava pacientes. Três passageiras que estavam no carro – uma criança de 3 anos e duas mulheres de 32 e 60 anos – ficaram feridas e foram hospitalizadas.

O condutor do Voyage, de 71 anos, e uma passageira, de 68 anos, também morreram no local do acidente. Ambos eram naturais de Pinheiro Machado. Outra passageira ficou ferida.

Conforme a PRF, as causas da tragédia serão investigadas.

