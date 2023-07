Esporte Traição, vídeo íntimo e pornô de vingança: jogador da seleção da Coreia se envolve em escândalo

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

O atleta prometeu que se "tornará uma pessoa mais responsável e madura". Foto: Reprodução

O jogador da seleção sul-coreana Hwang Ui Jo se envolveu em um escândalo de vazamento de vídeos íntimos que ainda precisa ser esclarecido pela polícia local. Foi noticiado que o atleta teve um registro vazado, no último dia 25, por uma suposta ex-namorada que o acusa de enganar mulheres para manipular as relações e manter contato sexual com elas.

Diante da repercussão do caso, a UJ Sports (agência responsável pelo jogador) logo publicou uma nota em que classifica as acusações como infundadas. Posteriormente, o atleta negou qualquer ato ilegal de sua parte e ameaçou entrar com uma ação judicial contra aqueles que espalharam boatos online.

“Em junho, uma postagem contendo informações falsas foi postada por uma pessoa que afirma ter sido minha namorada, e vídeos mostrando detalhes da minha vida privada foram divulgados”, disse em comunicado divulgado pelo escritório de advocacia Jeongsol, no último dia 29.

Segundo o jornal The Korea Times, a denunciante acusa Hwang de ter “dormido com muitas mulheres, incluindo celebridades, as levando a acreditar que estavam namorando, apenas para terminar com elas mais tarde porque teria que deixar o país”. Ela, então, postou o conteúdo explícito que mostram o atleta em momentos íntimos com parceiras.

Ainda que os registros tenham sido excluídos, as fotos e vídeos foram espalhadas no ambiente online e provocaram consequências na carreira do jogador, que prometeu total cooperação com as autoridades legais durante a investigação.

“O conteúdo da postagem original não é verdadeiro. A pessoa que carregou a postagem é um criminoso que causou danos a minha carreira com informações falsas e que me ameaçou com a posse de vídeos privados obtidos ilegalmente”, afirmou o jogador em comunicado.

“Não terei piedade de ninguém que tenha espalhado boatos ou que esteja envolvido no processo, incluindo o primeiro divulgador”, disse Hwang. “Eu buscarei uma punição estrita.”

O atleta prometeu que se “tornará uma pessoa mais responsável e madura”, além de ter pedido desculpas aos fãs pela preocupação causada.

O representante legal de Hwang disse, no último dia 27, que o jogador apresentou queixa à polícia contra a mulher em questão. Os advogados alegam que o celular dele foi roubado em 4 de novembro do ano passado, enquanto ele atuava pelo Olympiacos FC, da Grécia. Segundo a equipe que atua no caso, o atleta começou a ser chantageado no início de maio.

O futuro imediato de Hwang no futebol permanece incerto, após uma passagem malsucedida pelo time grego. Com o baixo rendimento, o clube assinou um empréstimo de curto prazo, que expirou na última sexta-feira, para o atleta jogar pelo FC Seoul, na K League 1 da Coreia, durante a primeira metade desta temporada.

