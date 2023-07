Economia Transações financeiras com WhatsApp têm alta de 531%

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Febraban afirma que, apesar da alta em transações pelo WhatsApp, volume ainda é pequeno.(Foto: Divulgação)

As transações financeiras feitas por meio do recurso de pagamentos do WhatsApp cresceram 531%, o correspondente a 56,2 milhões de transações, em 2022 comparado a 2021. Os dados são do 2.° volume da Pesquisa Federação Brasileira de Bancos (Febraban) de Tecnologia Bancária 2023, realizada pela Deloitte, empresa de auditoria e consultoria, e divulgada nesta semana.

Essa ferramenta do aplicativo de mensagens foi liberada pelo Banco Central em março de 2021 e 50% dos bancos que responderam o estudo já oferecem o canal para transações. Em contrapartida, as movimentações feitas em agências bancárias do Brasil caíram de 3,3 bilhões para 3,2 bilhões. Hoje, o canal físico representa apenas 2% do total. As operações feitas nos conhecidos caixas eletrônicos, chamados de ATMs, também reduziram, passando de 7,4 bilhões para 5,4 bilhões.

Para o porta-voz do estudo, Rodrigo Mulinari, diretor do Comitê de Tecnologia e Inovação da Febraban, não é bem assim. “Apesar dos números das transações por WhatsApp terem subido muito no último ano, eles ainda são pouco representativos quando a gente olha a amostra toda. E por a gente estar acompanhando há pouco tempo, fica difícil afirmar que isso é uma tendência”, disse mostrando que as transações realizadas por intermédio do WhatsApp estão no patamar dos milhões, enquanto em caixas físicos computam operações na casa dos bilhões.

Espaço

Mulinari ainda cita que o papel das agências continua muito importante, já que elas formam o principal canal de vendas de muitos produtos bancários, em especial, seguros e contratações de créditos mais complexas. “Cada um tem seu espaço. O importante é a gente ter todas as soluções possíveis em todos os canais e permitir que o cliente escolha”, completa.

Segundo o levantamento, os brasileiros fizeram no ano passado um total de 163,3 bilhões de transações nos diversos canais de atendimento disponibilizados pelos bancos, um aumento de 30% ante 2021.

Este crescimento é o maior já registrado na história das transações e foi influenciado, de acordo com o estudo, pelo desempenho do mobile banking, que teve alta de 54% no número de operações feitas pelos clientes, totalizando 107,1 bilhões. Quase oito em cada dez transações bancárias no Brasil são feitas em canais digitais, como o mobile banking e internet banking (77%).

Adesões

“Os resultados reforçam, mais uma vez, que a cada ano temos mais adesões de brasileiros pelos canais digitais Os bancos tornaram mais democrático o acesso aos serviços financeiros, estão mais próximos de seus clientes, fruto de um robusto investimento em tecnologia feito anualmente e que em 2023 deve chegar a R$ 45 bilhões”, segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

De acordo com a Febraban, a ferramenta, recurso de pagamento dos WhatsApp, também facilita a realização de consultas para o cliente. Entre as transações não financeiras, as consultas de saldos e extratos (24% do total) e de cartão de crédito (10%) foram as mais efetuadas.

