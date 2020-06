Esporte Transferência para a Juventus torna Arthur o terceiro brasileiro mais caro da história do futebol

Arthur fica atrás apenas de Neymar e Philippe Coutinho e é o 27º na lista geral. (Foto: Reprodução/Site Oficial)

Neymar, Coutinho e agora Arthur. Esse é o novo Top-3 dos jogadores brasileiros mais caros da história. A transferência do volante do Barcelona para a Juventus o deixou à frente de Kaká, atrás apenas do atacante do PSG e do meia-atacante emprestado pelo Barcelona ao Bayern de Munique.

Segundo os valores anunciados pela equipe catalã e pelo time italiano, o clube de Turim pagou 72 milhões de euros (o equivalente a 437 milhões de reais na cotação atual de 29 de junho) para ter o brasileiro, de 23 anos. O valor pode chegar a 82 milhões de euros (cerca de 498 milhões de reais), caso algumas variáveis previstas no contrato sejam cumpridas.

A negociação supera em 5 milhões de euros a ida de Kaká do Milan para o Real Madrid em 2009. O ex-jogador do São Paulo ocupava o terceiro lugar na lista dos brasileiros mais caros e liderava a lista até 2013, quando Neymar se transferiu do Santos para o Barcelona.

A transferência de Arthur, no entanto, não é a terceira mais valiosa entre atletas nascidos no Brasil. Neymar ocupa a primeira e a segunda posições.

Completam o Top-10 o goleiro Alisson, os meias Oscar e Fred, os atacante Hulk e Alex Teixeira, e o zagueiro Militão. Apenas duas transferências do ranking não foram realizadas de 2016 para cá: a de Kaká para o Real Madrid, e a de Neymar do Santos para o Barcelona.

No ranking geral das transferências mais caras da história, Arthur aparece na 27ª posição, à frente da ida do volante Rodri do Atlético de Madrid para o Manchester City em 2019, por 70 milhões de euros, e atrás da negociação entre Manchester United e Real Madrid por Di María, em 2014, por 75 milhões de euros.

Caso a ida do ex-volante do Grêmio para a Juventus alcance o valor de 82 milhões de euros, Arthur entraria no Top-20 de todos os tempos, na 18ª posição, à frente do ainda companheiro Luis Suárez, que chegou ao Barcelona em 2014 por 81,72 milhões de euros pagos ao Liverpool.

Arthur permanecerá no time catalão até o final da atual temporada e se apresentará à Juventus a partir do final de agosto. Ele assinou por cinco anos com a equipe de Cristiano Ronaldo. O negócio também envolveu a ida do meio-campista Pjanic, de 30 anos, para o Barcelona por 60 milhões de euros (aproximadamente 366 milhões de reais na cotação atual), com mais 5 milhões de euros (30,5 milhões de reais) em bônus.

