Cristiano Ronaldo assinou um contrato com o Al-Nassr Foto: Jorge Ferrari/Al-Nassr Football Club

Vivemos uma era verdadeiramente astronômica no que toca aos montantes que alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo recebem para praticar esse esporte de que tanto gostamos, com uma tendência a que esses valores continuem a subir no futuro.

Existem inúmeras razões que fazem com que esses números exorbitantes sejam cada vez mais comuns, desde o investimento realizado por famílias bilionárias, até a tremenda evolução das apostas online, porém, parece que estamos vendo apenas a ponta do icebergue no que toca aos montantes liberados no futebol mundial.

Os maiores protagonistas dentro do campo são também as pessoas mais influenciadoras em nível social fora dele, uma vertente que não passa despercebida às grandes marcas, conciliando assim os seus salários como jogador com outras benesses como figura pública.

Nesse artigo, você irá conhecer o Top 5 de jogadores que mais se destacam em termos salariais no futebol atual, com alguns contratos assinados recentemente.

1º – Cristiano Ronaldo

2º – Kyllian Mbappé

3º – Lionel Messi

4º – Neymar Jr

5º – Andrés Iniesta

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr (Arábia Saudita)

Aos 37 anos, o astro português vive a temporada mais conturbada de toda a sua carreira, contudo, o mesmo não é sinônimo de um contrato menos chorudo, depois de ter assinado de forma surpreendente com os sauditas do Al-Nassr.

CR7 continua a movimentar legiões de fãs um pouco por todo o mundo e nesta que é a fase descendente da sua carreira, o atacante não descurou um contrato histórico, onde irá receber 214 milhões de dólares ao ano.

Kyllian Mbappé, PSG (França)

Reconhecido por muitos como a próxima figura do futebol mundial, Kyllian Mbappé tem um dos contratos mais avantajados da história da modalidade, sendo que o atacante francês só tem 23 anos de idade.

Mbappé foi conotado durante todo o verão passado ao Real Madrid e a mudança esteve perto de acontecer, porém, o contrato oferecido pelos parisienses parece ter sido irresistível, já que o jogador aufere cerca de 63 milhões de dólares por temporada.

Este contrato colocava o jovem na lista dos jogadores mais bem pagos da modalidade na Forbes, mas o mesmo foi ultrapassado pelo seu ídolo, Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi, PSG (França)

Antes de se ter consagrado como campeão mundial de futebol, Lionel Messi esteve envolvido em enormes controvérsias na sua saída do Barcelona para os franceses do PSG.

O mágico argentino parece ter muito ainda para dar no futebol e, aos 35 anos, aufere de um dos contratos mais extensivos da modalidade ao receber cerca de 41 milhões de dólares para fazer companhia a mais dois atletas que marcam presença nesta lista.

Neymar Jr, PSG (França)

O brasileiro parece estar um pouco na sombra dos três jogadores que estão acima dele na lista dos mais bem pagos, porém, é impossível negar o enorme talento de Neymar Jr. ao serviço do PSG e da seleção brasileira.

Os 37 milhões de dólares que recebe ao ano é mais um montante de luxo que apenas clubes como o parisiense podem se dar ao luxo de oferecer, completando assim um “trio milionário”.

Andres Iniesta, Vissel Kobe (Japão)

Surpreendentemente, o veterano Andrés Iniesta ocupa o quinto posto desta lista dos mais bem pagos, representando há algumas temporadas os japoneses do Vissel Kobe.

O meia espanhol de 38 anos é o jogador mais velho dessa lista, mas isso não o impede de receber 31 milhões de dólares por temporada, num campeonato que, na verdade, ainda é pouco explorado por jogadores em fim de carreira.

