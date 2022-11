Política Transição de governo terá quatro coordenações, e Janja comandará cerimônia de posse de Lula

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Além da esposa de Lula, equipe terá também Aloizio Mercadante (PT) nos núcleos temáticos, Floriano Pesaro no processo administrativo, Gleisi Hoffman, nas relações institucionais e Geraldo Alckmin na coordenação-geral Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Além da esposa de Lula, equipe terá também Aloizio Mercadante (PT) nos núcleos temáticos, Floriano Pesaro no processo administrativo, Gleisi Hoffman, nas relações institucionais e Geraldo Alckmin na coordenação-geral. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O gabinete de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá quatro coordenações e 28 núcleos temáticos. Paralelamente, a futura primeira-dama, Janja Lula da Silva, vai coordenar os preparativos da posse presidencial e será a responsável pelas decisões da cerimônia de 1º de janeiro.

As informações são do chefe de gabinete da liderança do PT no Senado Federal, Wilmar Lacerda, que esteve no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, nesta segunda-feira (7).

Coordenadores

O ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) vai coordenar os trabalhos dos núcleos temáticos da transição. Já o ex-deputado federal Floriano Pesaro vai cuidar de todo o processo administrativo. A presidente do PT, Gleisi Hoffman, vai cuidar das relações institucionais com partidos.

O vice-presidente Geraldo Alckmin será o coordenador-geral de todo o trabalho. Alckmin será o responsável, entre outras atribuições, pelas questões jurídicas do trabalho de transição. Jorge Messias, conhecido por ter o nome citado na quebra de sigilo telefônico de Lula e Dilma, vai assessorar o trabalho de elaboração dos atos jurídicos da campanha.

Segundo o chefe de gabinete do PT no Senado, as nomeações de quem trabalhará na transição devem começar a ser publicadas a partir de quarta-feira (9). Ainda de acordo Lacerda, além dos 50 nomes que deverão integrar a equipe de transição de forma remunerada, haverá também colaboradores “virtuais e voluntários”. Lacerda calcula que mais de 100 pessoas podem participar da montagem do novo governo pode ultrapassar.

Por isso, já foi solicitado ao Banco do Brasil a cessão de mais espaço além do segundo andar do CCBB, que já está pronto para receber o presidente eleito, Lula, e sua equipe. A transição deve ocupar o primeiro andar e há possibilidade de utilizar espaço também no térreo do prédio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política